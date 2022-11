Przestępcy rozsyłają wiadomości SMS informujące o nietypowej aktywności na koncie, takiej jak zmiana przypisanego numeru telefonu lub logowanie za pomocą kodu wysłanego w SMS - poinformowała we wtorek Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Dodano, że w ten sposób wyłudzają dane logowania do Facebooka.

Przestępcy rozsyłają wiadomości SMS informujące o nietypowej aktywności na koncie Facebooka. | fot. Shutterstock

Eksperci CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformowali we wtorek o nowej kampanii SMS wyłudzającej dane logowania do portalu Facebook.

SMS-y do użytkowników Facebooka. Oszuści atakują

Nowa kampania phishingowa polega na rozsyłaniu przez przestępców wiadomości SMS informujących o nietypowej aktywności na koncie, takiej jak zmiana przypisanego numeru telefonu lub logowanie za pomocą kodu wysłanego w SMS.

Korzystasz z Facebooka? Nie klikaj w te linki

"Użytkownik atakowanego konta dostaje link, który ma anulować sygnalizowane zmiany i przywrócić kontrolę nad profilem. W rzeczywistości prowadzi on do fałszywej strony podobnej do strony FB, gdzie dochodzi do wyłudzenia informacji" - napisała NASK.