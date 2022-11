Lewandowski królem strzelców Mundialu 2022? Jak oceniają szanse Polaka bukmacherzy i kto według nich ma największe szanse na wygranie klasyfikacji strzelców na mistrzostwach świata w Katarze? Zobacz typy

Szanse Lewandowskiego na tutuł króla strzelców w Katarze są niewielkie.| fot. Shutterstock

Mundial 2022 w Katarze - kiedy się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach świata po raz dziewiąty, przed nią przeprawa w grupie C, gdzie zmierzy się z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem.

Typy bukmacherów na Mundial 2022. Kto będzie królem strzelców?

Bukmacher STS wśród największych kandydatów do tytułu Złotego Buta - króla strzelców turnieju w Katarze 2022 wymienia Anglika Harrego Kane'a, Argentyńczyka Leo Messiego, Brazylijczyka Neymara i Kyliana Mbappe z Francji. Szanse Lewandowskiego oceniane są według bukmachera ostrożnie.

Król strzelców Mundialu 2022 - typy bukmacherów STS

Nazwisko Kraj Kurs Kane ENG 8.00 Mbappe FRA 9.00 Messi ARG 11.00 Neymar BRA 13.00 Benzema FRA 14.00 Ronaldo POR 18.00 Martinez ARG 22.00 Richarlison BRA 24.00 Depay NED 25.00 Lukaku BEL 25.00 Martinelli BRA 30.00 Morata ESP 30.00 Vinicius Junior BRA 30.00 ... Lewandowski POL 40.00

Złota Piłka - najlepszy piłkarz Mundialu 2022 - typy bukmacherów STS

Szanse Lewandowskiego na Złotą Piłkę turnieju w Katarze 2022 są według bukmacherów znikome. W jego przypadku dużo zależy oczywiście od końcowego sukcesu reprezentacji Polski, tutaj Robert ułatwionego zadania nie ma, a gwiazdy faworytów turnieju mogą liczyć, przynajmniej na papierze, na większe wsparcie kolegów z drużyny.

Nazwisko Kraj Kurs Messi ARG 8.25 Neymar BRA 11.00 Mbappe FRA 11.00 De Bruyne BEL 14.00 Benzema FRA 14.00 Kane ENG 17.00 Vinicius Junior BRA 21.00 Ronaldo POR 30.00 Martinez ARG 35.00 Foden ENG 35.00 Raphinha BRA 40.00 Depay NED 40.00 Dybala ARG 40.00 Pedri ESP 40.00 Musiala GER 40.00 ... Lewandowski POL 80.00

Król strzelców Mundialu 2022 - typy bukmacherów Fortuna

Według bukmacherów Fortuny szansę na Złotego Buta w Katarze maja głównie Kane, Mbappe, Messi, Neymar i Benzema, gonieni przez Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Szanse Lewandowskiego oceniane są w tym kontekście średnio.





Nazwisko Kraj Kurs Kane ENG 9.00 Mbappe FRA 9.00 Messi ARG 12.00 Benzema FRA 14.00 Neymar BRA 14.00 Ronaldo POR 16.00 Lukaku BEL 22.00 Gabriel Jesus BRA 25.00 Depay BEL 25.00 Martinez ARG 25.00 Richarlison BRA 30.00 Vinicius Junior BRA 30.00 ... Lewandowski POL 40.00

Złota Piłka - najlepszy piłkarz Mundialu 2022 - typy bukmacherów Fortuny

Francuzi Mbappe i Benzema mają według Fortuny największe szanse na Złotą Piłkę turnieju w Katarze. Gonią ich Argentyńczyk Leo Messi i Belg De Bruyne. Lewandowski ma według Fortuny większe szanse niż w notowaniach STS.