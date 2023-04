Dookoła rynku

Majówka 2023 może być wyjątkowo długa. Kiedy wziąć wolne?

Autor: Witold Stech

Data: 11-04-2023, 12:14

Za nami Wielkanoc, a wielkimi krokami zbliża się już majówka 2023. To czas, który wielu z nas wykorzystuje do odpoczynku i relaksu. Tegoroczną majówkę można wydłużyć odpowiednio planując dni wolne. Jak to zrobić?

Jak zaplanować majówkę 2023? | fot. Shutterstock