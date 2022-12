Jak złożyć życzenia świąteczne? Boże Narodzenie to radosny okres upamiętniający narodziny Jezusa Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej to również czas, gdy podczas wieczerzy wigilijnej bliscy składają sobie świąteczne życzenia. Warto skorzystać ze sprawdzonych wzorów.

Jak złożyć życzenia świąteczne? Warto skorzystać z gotowych wzorów. | fot. Shutterstock

W Kościołach katolickich Boże Narodzenie jest drugim co do ważności świętem po Wielkanocy, obchodzonym 25 i 26 grudnia. Święta poprzedza okres przygotowawczy - Adwent, a świętowanie rozpoczyna się po zmroku 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia.

CZYTAJ TAKŻE: 12 wigilijnych potraw. Dlaczego akurat tyle ma być na stole?

Tradycja składania życzeń w wigilię Bożego Narodzenia

Podczas wigilii wierni spożywają wigilijną wieczerzę, śpiewają kolędy oraz dzielą się opłatkiem składając sobie życzenia. Jak je złożyć i jaką formę mogą przybrać?

ZOBACZ KONIECZNIE: Piękne kartki świąteczne do pobrania za darmo. Gotowe wzory

Wzorów życzeń na Boże Narodzenie jest wiele, wśród nich znaleźć możemy krótkie życzenia, które idealnie nadają się np. do wysłania bliskim, którzy nie zasiadają z nami przy wigilijnym stole, a także życzenia świąteczne gif, z których chętnie korzystają młodsi, wysyłając je elektronicznie poprzez popularne komunikatory internetowe.

Oto proponowane przez nas wzory życzeń świątecznych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wigilia w sobotę. Co z dniem wolnym i godzinami otwarcia sklepów?

Krótkie życzenia bożonarodzeniowe dla rodziców

Renifer Rudolf grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta.

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt -

serdecznie życzę wesołych świąt.

Krótkie życzenia bożonarodzeniowe dla znajomych sms

Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt!

Piękne życzenia bożonarodzeniowe dla przyjaciół sms

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości,

aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Piękne życzenia na Boże Narodzenie dla klientów

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Eleganckie życzenia świąteczne 2022

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

W gronie najbliższych osób,

W miłości, radości i ciepłej atmosferze.

Sukcesów w pracy i wytrwałości

w realizacji planów.

Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil

I spełni najskrytsze marzenia.

Eleganckie życzenia na święta dla klientów

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia bożonarodzeniowe do druku

Tysiąc choinek w lesie,

prezentów, ile Mikołaj uniesie,

bałwana ze śniegu, mniej życia w biegu,

oraz tyle radości ile karp ma ości.

Życzenia na Boże Narodzenie do druku

Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej.

Pysznej kolacji i sylwestrowej libacji.

Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego,

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń.

Religijne życzenia bożonarodzeniowe dla rodziców

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Religijne życzenia na Boże Narodzenie sms

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,

niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi,

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,

niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.

Śmieszne życzenia świąteczne dla znajomych sms

Świątecznego nastroju,

miłosnego podboju.

Sexu w łóżeczku,

pieniędzy w woreczku.

Finlandii na stole,

porsche w stodole.

Śmieszne życzenia świąteczne dla przyjaciół sms

Świętego w kominie, prezentów po szyję,

zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki,

zimnego szampana i sylwka do rana!

Gotowe życzenia świąteczne 2022

Stołów pięknie ozdobionych jadłem suto zastawionych

I prezentów z dwa tuziny, niech zazdroszczą Ci z rodziny.

Żadnych sporów, żadnych kłótni i niech nikt nie będzie smutny.

Grunt, to dobre wieść pożycie, a karpiowi daruj życie.

I każdemu przyjaciela, co czasami łzę ociera.

I wszystkiego co Ci trzeba, no i może gwiazdkę z nieba.

Tego wszystkiego naj, najlepszego życzy...

Gotowe życzenia świąteczne dla klientów

W domach ciepło, świątecznie,

choinka wiruje światłami,

stosy prezentów piętrzą się wokół,

świat wypełniony jest życzeniami.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Oryginalne życzenia świąteczne dla rodziców

Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie cały.

Już choinka w domu świeci, piękny prezent gdzieś tam leci.

Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy moc.

Kolejny rok zawita, miłość w domu niech rozkwita.

Niech się spełnią Twe marzenia - właśnie takie ślę życzenia.

Oryginalne życzenia świąteczne dla przyjaciół

Za oknem ciemno, cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem.

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe dla mamy

Na Boże Narodzenie życzę Wam szczerze

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei

By spełniło się choć jedno z twoich marzeń

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2022

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

Życzenia wigilijne dla znajomych

Czy słyszeliście już najnowszą nowinę?

Chrystus się rodzi! Czas kolęd nadchodzi! Coca cola już ruszyła,

więc i Ty zacznij Świąteczne przygotowania.

Boże Narodzenie to wspaniały czas,

więc usiądźcie wszyscy przy stole,

spędźcie ten radosny czas razem.

A po zjedzonej kolacji, najmłodsi niechaj ruszą pod choinkę,

tam na pewno prezentów bez liku!

Życzenia wigilijne dla przyjaciół

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek, z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

Życzenia wigilijne dla klientów

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole, i mamy bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

Firmowe życzenia świąteczne dla klientów

Na Święta Bożego Narodzenia

oraz na nadchodzący Nowy Rok

dużo radości i dobroci od ludzi,

szczęścia rodzinnego

oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego życzy...

Firmowe życzenia świąteczne 2022

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym,

pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia

oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy...

Krótkie życzenia świąteczne dla znajomych

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

Krótkie życzenia świąteczne dla przyjaciół

Dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów!

Dużo bąbelków w szampanie

i kogoś kto Ci zrobi śniadanie!

A na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku!

Gotowe życzenia świąteczne dla dziadków

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

Gotowe życzenia świąteczne dla dziadków

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie

Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie,

razem wspomnicie dawne czasy, popróbujecie świąteczne frykasy,

potem odleci i skryje go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Życzenia świąteczne po niemiecku

Fröhliche Weihnachten! - Wesołych Świąt!

Życzenia świąteczne po niemiecku

Frohe Weihnachten! - Wesołych Świąt!

Życzenia świąteczne po niemiecku

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! - Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Życzenia świąteczne po niemiecku

Mit den besten Wünschen für einen besinnlichen Jahresausklang und viel Gutes im neuen Jahr! - Z najlepszymi życzeniami nastrojowego zakończenia roku i dużo dobrego w Nowym Roku!

Życzenia świąteczne po niemiecku

Euch allen wünsche ich frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr - Wam wszystkim życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Życzenia świąteczne po niemiecku

Ich wünsche dir und deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! - Życzę Tobie i Twojej rodzinie nastrojowych świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w Nowym Roku!

Życzenia świąteczne po angielsku

Merry Christmas – Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia świąteczne po angielsku



Merry Christmas and a Happy New Year! – Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku

Życzenia świąteczne po angielsku

I wish for you that all your Christmas wishes comes true! Merry Christmas! – Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Życzenia świąteczne po angielsku

I wish you Christmas filled with magic, wonder and love. – Życzę Ci świąt wypełnionych magią, cudami i miłością.

Życzenia świąteczne po ukraińsku

Веселих Різдвяних свят! (weselych rizdwianych swiat) - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia świąteczne po ukraińsku

Вітаю з Різдвом! (witaju z rizdwom) - Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia!

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY

Życzenia świąteczne gify

via GIPHY