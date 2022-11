W sieci pojawiło się nowe oszustwo "na Pocztę Polską", którego celem jest wyłudzenie danych karty płatniczej - ostrzega CSIRT NASK. Użytkownicy mailem otrzymują link do strony naśladującej operatora pocztowego - dodano.

"Pocztowy Polska" naśladuje Pocztę. Oszuści wysyłają linki

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (CSIRT NASK) dostał zgłoszenia od użytkowników, którzy drogą mailową otrzymali link do strony naśladującej operatora pocztowego pod nazwą "Pocztowy Polska" - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Fałszywy "program partnerski". Oszuści wyłudzają dane

Jak podano, po naciśnięciu przycisku "Śledź swoje zamówienie" użytkownik wybiera termin dostawy, a następnie przenoszony jest na inną witrynę, na której zaproszony jest do dokonania płatności. Otrzymuje tam też informację, że przystępuje do "programu partnerskiego" z cykliczną "opłatą członkowską", tymczasem w rzeczywistości jest to panel wyłudzający dane karty płatniczej - wyjaśniono.

W komunikacie przypomniano również o innych oszustwach, m.in. o kampanii dystrybuującej szkodliwe oprogramowanie wykorzystujące logo banku PKO BP.

Niebezpieczny program GuLoader wysyłany w wiadomościach mailowych

Jak wyjaśniono, fałszywa wiadomość zawiera w polu nadawcy adres wyciagi@pkobp.pl i informuje o rzekomym wyciągu za okres wskazany w treści, dodanym w formie załącznika. "W załączniku wiadomości znajduje się archiwum RAR zawierające szkodliwy plik wykonywalny. Plikiem tym jest oprogramowanie o nazwie GuLoader, którego zadaniem jest weryfikacja, czy środowisko, w którym został uruchomiony, jest prawdziwym systemem, a następnie pobranie i instalacja właściwego ładunku. Najczęściej jest nim szkodliwe oprogramowanie wyspecjalizowane w wykradaniu informacji z zainfekowanych komputerów (tzw. stealer)" - podano.

GuLoader trudny do wykrycia przez programy antywirusowe

Dodano, że GuLoader ma zaimplementowane różnorodne techniki mające zapobiegać uruchomieniu w kontrolowanym środowisku oraz utrudniać detekcję przez oprogramowanie antywirusowe. W efekcie często nie jest przez takie oprogramowanie identyfikowane jako plik szkodliwy.

Podstawą działającego w NASK Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (CSIRT - Computer Security Incident Response Team) jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementująca do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS).