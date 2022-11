Dookoła rynku

Polska flaga na stronie Google w Święto Niepodległości

Autor: PAP

Data: 11-11-2022, 14:47

Wyszukiwarka Google 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości zmieniła logo na stronie głównej, tzw. Google Doodle na biało-czerwoną flagę powiewającą na tle krajobrazu Przemyśla. To hołd dla miasta za to, co robimy dla naszych ukraińskich sąsiadów - podkreślił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Google Doodle 11 listopada z polską flagą /fot. Google