Reprezentacja Polski w dramatycznych okolicznościach zapewniła sobie awans z grupy C podczas mundialu 2022 w Katarze. Polska w 1/8 mundialu zagra z Francją. Kiedy mecz Polska- Francja i jakie są typy?

Mundial 2022: Francja z Kylianem Mbappe już czeka na Polaków | fot. Shutterstock

Reprezentacja Polski przegrała ostatni mecz grupowy z Argentyną 0:2, a wynik ten mógł być jeszcze znacznie wyższy. Polacy drżeli o awans do ostatniego gwizdka spotkania, za sprawą równolegle rozgrywanego meczu w grupie C, w którym Arabia Saudyjska mierzyła się z Meksykiem.

Przez większą część końcówki w obu spotkaniach widniał wynik 2:0 (dla Argentyny i dla Meksyku) co premiowało przy równej liczbie punktów Polski i Meksyku "Biało-Czerwonych", ale tylko dzięki korzystnemu bilansowi żółtych kartek (klasyfikacja fair play). Każda kolejna bramka rywali do awansu mogła pozbawić złudzeń, na szczęście jednak honorowe trafienie Saudyjczyków na 1:2 uspokoiło serca polskich kibiców. Stało się, Polska wywalczyła awans z grupy C z drugiego miejsca w tabeli!

Z kim Polska zagra w 1/8 mundialu 2022?

Zmagania w grupie D, skąd wyłoniony został rywal Polaków, zakończyły się kilka godzin wcześniej 30 listopada. Ostateczny układ tabeli premiował Francuzów z pierwszego miejsca, a z drugiego Australię. Przy wygranej Polaków i awansu z 1. miejsca los "Biało-Czerwonych" mógł skrzyżować z teoretycznie słabszą Australią, jednak porażka z Argentyną i jej awans z 1. miejsca zepchnęły Polaków na 2. pozycję, dzięki czemu w kolejnej rundzie podopieczni Czesława Michniewicza będą musieli zmierzyć się z "Trójkolorowymi".

Wyniki w grupach C i D, których drużyny zmierzą się w 1/8 finału.

Z kim zagra zwycięzca meczu Polska - Francja na mundialu?

W ćwierćfinale turnieju zwycięzca pary Polska - Francja zmierzy się z Anglią bądź Senegalem.

Kiedy mecz Polska - Francja na mundialu 2022?

Spotkanie Polska - Francja w ramach mistrzostw świata w Katarze 2022 rozegrane zostanie już w najbliższą niedzielę 4 grudnia. Mecz Polska - Francja rozpocznie się o godzinie 16:00 na stadionie Al Thumama Stadium.

Polska - Francja - gdzie oglądać w TV i online?

Telewizja Polska pokaże wszystkie 64 mecze mistrzostw świata 2022 w Katarze. Mecze reprezentacji Polski, w tym mecz Polska - Francja, na mundialu 2022 będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport.

Dla tych, którzy wolą oglądać mundial 2022 w internecie - TVP przygotowało transmisje na swojej platformie. Mecz Polska - Francja będzie można oglądać także na tvpsport.pl. Wszystkie mecze mundialu będą transmitowane online na żywo.

Mecz Polska - Francja będzie można oglądać także w działających podczas mundialu strefach kibica, a także w restauracjach. Wiele z nich wykupiło licencje na pokazywanie spotkań mistrzostw w Katarze, w związku z czym "Biało-Czerwonym" podczas meczu Polska - Francja będzie można także kibicować w lokalach.

Mundial 2022 w Katarze - w jakich dniach się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia.

Kto wygra mecz Polska - Francja? Typy bukmacherów

Bukmacherzy STS nie dają większych szans "Biało-Czerwonym" w meczu Polska - Francja. Kurs na Francję to 1.29, podczas gdy na reprezentację Polski - 10.75.

Podobne są typy bukmacherów Fortuna. Kurs na Francję to 1.30, na Polskę - 11.00. Według nich zapowiada się więc łatwa przeprawa dla Francuzów, którzy w meczu powinni wygrać.

LVBet też daje większe szanse Francji (1.25) niż Polsce (15.00).