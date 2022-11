Dookoła rynku

Polska już oszczędza gaz, ale sroga zima może oznaczać kłopoty

Autor: PAP

Data: 11-11-2022, 12:32

W czasie zimy podobnej do poprzednich, nie będzie konieczności ograniczenia zużycia gazu - uważa Polski Instytut Ekonomiczny. Natomiast w przypadku zimy znacznie ostrzejszej, kraje UE mogłyby być zmuszone do zmniejszenia popytu o ok. 10 proc. - wskazali analitycy.

W czasie zimy podobnej do poprzednich, nie będzie konieczności ograniczenia zużycia gazu. /fot. Shutterstock