Do meczu Polska - Meksyk na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Katar 2022 pozostało coraz mniej czasu. Gdzie będzie można oglądać mecz Polska - Meksyk w TV i online i jakie są typy bukmacherów na pierwszy mecz "Biało-Czerwonych"?

Gdzie będzie można oglądać mecz Polska - Meksyk w TV i online? | fot. Shutterstock

Mecz Polska - Meksyk na mundialu 2022 - kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja rozegra w Katarze w fazie grupowej 3 mecze w grupie C. Pierwszy mecz już we wtorek 22 listopada. Reprezentacja Polski zagra na otwarcie z Meksykiem, transmisja spotkania Polska - Meksyk rozpocznie się o godz. 17.

Kolejny mecz "Biało-Czerwonych" w sobotę 26 listopada, a przeciwnikiem będzie Arabia Saudyjska. Spotkanie transmitowane będzie od godz. 14.

Ostatni mecz grupowy Polaków w Katarze odbędzie się w środę 30 listopada. Polska zmierzy się z Argentyną o godz. 20.

Polska - Meksyk - mecz na mundialu 2022 - gdzie oglądać w TV i online?

Telewizja Polska pokaże wszystkie 64 mecze mistrzostw świata 2022 w Katarze. Mecze reprezentacji Polski, w tym mecz Polska - Meksyk, na mundialu 2022 będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport.

Dla tych, którzy wolą oglądać mundial 2022 w internecie - TVP przygotowało transmisje na swojej platformie. Mecz Polska - Meksyk będzie można oglądać także na tvpsport.pl. Wszystkie mecze mundialu będą transmitowane online na żywo.

Mecz Polska - Meksyk będzie można oglądać także w działających podczas mundialu strefach kibica, a także w restauracjach. Wiele z nich wykupiło licencje na pokazywanie spotkań mistrzostw w Katarze, w związku z czym "Biało-Czerwonym" podczas meczu Polska - Meksyk będzie można także kibicować w lokalach.

Mundial 2022 w Katarze - w jakich dniach się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach świata po raz dziewiąty, przed nią przeprawa w grupie C, gdzie zmierzy się z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem. Gdzie oglądać mecze mundialu 2022 w Katarze w TV i kiedy gra Polska?

Mecz Polska - Meksyk. Typy bukmacherów

Bukmacherzy STS nieco większe szanse w meczu Polska - Meksyk dają drugiej drużynie. Kurs na Meksyk to 2.70, podczas gdy na reprezentację Polski - 2.90. Stawiając na remis w meczu Polska - Meksyk można uzyskać przebicie 3.15.

Podobne są typy bukmacherów Fortuna. Kurs na Meksyk to 2.80, na Polskę - 2.87, a na remis - 3.15. Według nich zapowiada się więc zacięte spotkanie dwóch drużyn o podobnym potencjale.

LVBet też daje nieznacznie większe szanse Meksykowi (2.75) niż Polsce (2.85). Stawiając na remis w meczu Polska - Meksyk musimy liczyć się z kursem 3.15.

Polska - Meksyk. Komentarze i opinie przed meczem

Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski: "Myślę, że jesteśmy przygotowani. Dobrze przeanalizowaliśmy przeciwnika, ale tą całą teorię trzeba jeszcze przenieść na boisko i rozegrać dobre spotkanie. Uważam, że to rywal, z którym jesteśmy w stanie wygrać, ale też możemy z nim przegrać".

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN: "Uważam, że z Meksykiem będziemy mieć wiele okazji, przede wszystkim ze stałych fragmentów. Musimy wykorzystać słabości w grze defensywnej rywali. Oni są dobrzy technicznie, szybcy, agresywni, ciekawie atakują, wymieniają często podania, ale na pewno ten zespół jest w zasięgu naszej reprezentacji".

Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski: "Musimy się liczyć z tym, że każdy z naszych rywali skupi się na Robercie Lewandowskim. Czasami będzie dwóch, a nawet trzech zawodników w jego pobliżu. Dzięki temu pojawią się otwarte sektory, które musimy umieć wykorzystać".