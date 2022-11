Przed nami zmagania Mundialu 2022 w Katarze, w których uczestniczy również reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem. Jak sobie poradzą na turnieju i czy jest szansa na coś więcej? Poznaj typy bukmacherów na Mundial 2022.

Lewandowski poprowadzi kadrę do sukcesu na Mundialu 2022? | fot. Shutterstock

Mundial 2022 w Katarze - w jakich dniach się odbywa?

Faza grupowa mundialu w Katarze rozpoczyna się już 20 listopada i potrwa do 2 grudnia. Po niej najlepsze drużyny rywalizować będą w systemie pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy 18 grudnia. Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach świata po raz dziewiąty, przed nią przeprawa w grupie C, gdzie zmierzy się z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem.

CZYTAJ TAKŻE: Typy bukmacherów na Mundial 2022. Kto wygra mistrzostwa świata?

Mundial w Katarze 2022 - kiedy mecze Polski na mistrzostwach?

Mecz Polska - Meksyk 22 listopada

Polska reprezentacja rozegra w Katarze w fazie grupowej 3 mecze w grupie C. Pierwszy mecz już we wtorek 22 listopada. Reprezentacja Polski zagra na otwarcie z Meksykiem, transmisja spotkanie od godz. 17.

Mecz Polska - Arabia Saudyjska 26 listopada

Kolejny mecz "Biało-Czerwonych" w sobotę 26 listopada, a przeciwnikiem będzie Arabia Saudyjska. Spotkanie transmitowane będzie od godz. 14.

Mecz Polska - Argentyna 30 listopada

Ostatni mecz grupowy Polaków w Katarze odbędzie się w środę 30 listopada. Polska zmierzy się z Argentyną o godz. 20.

CZYTAJ TAKŻE: Gdzie oglądać mecze Polaków na mundialu w TV i online? Zobacz terminarz

Typy bukmacherów na Mundial 2022. Jak poradzi sobie Polska?

Czy Polacy znów zagrają mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor? A może podczas Mundialu 2022 wyjdą z grupy i dojdą dalej? Bukmacherzy ostrożnie oceniają szanse "Biało-Czerwonych".

Polska na Mundialu 2022: Typy bukmacherów - STS

Polska odpadnie w fazie grupowej Mundialu 2022? Za taki typ w przypadku takiego rozwoju wydarzeń płacone jest najmniej, jednak już kolejny typ to założenie, że Polska z grupy jednak wyjdzie. Największe kursy są na udział Polaków w finale mistrzostw, a także - rzecz jasna - wygraną w całym turnieju.

Wynik reprezentacji Polski Kurs Polska opadnie w fazie grupowej 1.85 Polska wyjdzie z grupy 1.95 Polska zajmie 3. miejsce w grupie C 2.50 Polska zajmie 2. miejsce w grupie C 2.60 Polska odpadnie w 1/8 finału 2.75 Polska zajmie 1. miejsce w grupie C 6.50 Polska zajmie 4. miejsce w grupie C 7.00 Polska odpadnie w ćwierćfinale 10.00 Polska odpadnie w półfinale 25.00 Polska przegra w finale 50.00 Polska zostanie Mistrzem Świata 150.00

Kto będzie najlepszym strzelcem Polski na Mundialu 2022?

Nie ma niespodzianek jeśli chodzi o wytypowanie najlepszych strzelców reprezentacji w Katarze. Bukmacher STS najwyżej ocenia szanse Lewandowski. Potem długo, długo nic i dużo gorsze typy, wśród których znajdują się Milik, Świderski, Zieliński i Piątek.

Najlepszy strzelec Polski na Mundialu 2022 Kurs Lewandowski 1.60 Milik 9.00 Świderski 10.00 Zieliński 15.00 Piątek 20.00 Brak strzelca 25.00 Szymański 25.00 Grosicki 25.00

Polska na Mundialu 2022: Typy bukmacherów - Fortuna





Polska nie wygra grupy lub też nie awansuje z grupy - na to są największe szanse wg bukmacherów Fortuny. Dużo mniejsze szanse daje się na dojście Polakom na Mundialu do półfinału i finału.

Wynik reprezentacji Polski Kurs Polska nie wygra grupy 1.10 Polska nie awansuje z grupy 1.87 Polska odpadnie w 1/8 finału 2.50 Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie 6.00 Polska odpadnie w ćwierćfinale 9.00 Polska wyeliminowana po serii rzutów karnych 15.00 Polska przegra w półfinale 25.00 Polska nie strzeli żadnego gola 33.00 Polska przegra w finale 66.00

Kto będzie najlepszym strzelcem Polski na Mundialu 2022?

Fortuna najwyżej ocenia szanse Lewandowski po tytuł najlepszego strzelca reprezentacji Polski. Za nim umieszcza Świderskiego, Milika, Piątka i Zielińskiego.





Najlepszy strzelec Polski na Mundialu 2022 Kurs Lewandowski 1.60 Świderski 7.00 Milik 10.00 Piątek 15.00 Zieliński 17.00 Grosicki 25.00 Krychowiak 30.00 Szymański 30.00 Kamiński 35.00

Kadra Polski na MŚ Katar 2022. Reprezentacja Polski na Mundial 2022 - skład

Bramkarze

1. Wojciech Szczęsny

12. Łukasz Skorupski

22. Kamil Grabara

Obrońcy

2. Matty Cash

3. Artur Jędrzejczyk

4. Mateusz Wieteska

5. Jan Bednarek

14. Jakub Kiwior

15. Kamil Glik

18. Bartosz Bereszyński

21. Nicola Zalewski

25. Robert Gumny

Pomocnicy

6. Krystian Bielik

8. Damian Szymański

10. Grzegorz Krychowiak

11. Kamil Grosicki

13. Jakub Kamiński

17. Szymon Żurkowski

19. Sebastian Szymański

20. Piotr Zieliński

24. Przemysław Frankowski

26. Michał Skóraś

Napastnicy

7. Arkadiusz Milik

9. Robert Lewandowski

16. Karol Świderski

23. Krzysztof Piątek