Kiedy obchodzimy mikołajki? To tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego w katolicyzmie i prawosławiu. Według tradycji św. Mikołaj przynosi dzieciom prezenty.

Kiedy są mikołajki w 2022 roku? | fot. Shutterstock

Kiedy są mikołajki 2022 - data

Do XIX wieku dzień ku czci św. Mikołaja, biskupa Miry, był na ziemiach polskich dniem wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Mikołajki obchodzimy corocznie 6 grudnia, a w 2022 roku dzień ten wypada we wtorek.

Mikołajki a prezenty

Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Początkowo św. Mikołaj dawał dzieciom owoce, słodycze oraz dewocjonalia.

Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku, obdarzający dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj, został przekształcony w baśniową postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze masowej.

Kiedy daje się prezenty na mikołajki?

Prezenty w zaskakujący sposób pojawiają się w nocy z 5 na 6 grudnia w różnych miejscach, w zależności od rejonu Polski: pod poduszką, w buciku czy ostatnio modnych dużych skarpetach.

Św. Mikołaj daje w grudniu prezenty. Ale nie tylko on

6 grudnia prezenty dzieciom wręcza św. Mikołaj, a kto daje je w święta Bożego Narodzenia? Tutaj wręczających jest więcej i tradycje są ściśle powiązane z konkretnymi regionami Polski. W Wigilię na Śląsku prezenty daje Dzieciątko Jezus, na Dolnym Śląsku - Gwiazdka, Aniołek w Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim, Dziadek Mróz na Podlasiu a w Wielkopolsce oraz na Kaszubach i Kujawach - Gwiazdor.

Mikołajki w innych krajach. Kto daje prezenty dzieciom i kiedy?

Dzieci uwielbiają dostawać prezenty i tak się składa, że mikołajki nie są popularne jedynie w Polsce, choć zwyczaje w innych krajach są różne. Nie zawsze też prezenty daje akurat św. Mikołaj.

W Grecji to nie św. Mikołaj, a św. Bazyli Wielki przynosi dzieciom podarki 1 stycznia. We Francji obdarowuje Pere Noel, a w Danii Świąteczny Człowiek - Julemanden. W Rosji dzieci czekają w Nowy Rok na Dziadka Mroza. Jeszcze dłużej muszą czekać dzieci we Włoszech, tam w Święto Trzech Króli prezenty przynosi wiedźma Befana. W Holandii upominki rozdaje Sinterklass, w Szwecji skrzat Jultomte, a w Wielkiej Brytanii - Father Christmas.

Japończycy mają Santę Kuroshu, Chińczycy - Shengdan Laoren, a Węgrzy - Karácsony Apó. Za prezenty w Hiszpanii odpowiedzialni są z kolei trzej królowie - Los Reyes Magos.

Najwcześniej, bo już 5 grudnia prezenty dostają dzieci w Belgii i Holandii. W USA data jest ruchoma i zależna od adwentowej niedzieli najbliższej 6 grudnia. Tego samego dnia co w Polsce prezenty otrzymują dzieci u naszych sąsiadów w Czechach i na Słowacji, a także w Hiszpanii.