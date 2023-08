Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024.

Finansowanie programu, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw w szkole, zwiększy się o 10 mln zł w stosunku do obecnej kwoty 64,05 mln zł. Dzięki temu - jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu - w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będą mogły otrzymać dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. "Szacuje się, że w roku szkolnym 2023/2024 z programu skorzysta ponad 1,7 mln dzieci z klas I-V w szkołach podstawowych" - podała KPRM.

W projekcie nowelizacji opublikowanym w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji podano, że stawka pomocy na jedną porcję owoców i warzyw w roku szkolnym 2023/2024 zostanie podniesiona z 1,10 zł do 1,12 zł. Dodatkowe 10 mln zł ma pochodzić z budżetu państwa.

"Zmiany te podyktowane są zamiarem skierowania do dzieci biorących udział w programie dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 soków owocowych otrzymanych z jabłek oraz malin. Dodatkowe środki w kwocie 10 mln zł mają zostać przeznaczone wyłącznie na dodatkowe porcje soków. W rezultacie liczba porcji obejmujących soki wzrośnie z 4 do 8 w przeliczeniu na jedno dziecko uczestniczące w programie dla szkół - w stosunku do kalkulacji przeprowadzonych przed wydaniem zmienianego rozporządzenia" - czytamy w uzasadnieniu projektu.