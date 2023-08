Niezależnie od tego, czy prowadzi się sklep spożywczy, czy hurtownię – warto mieć konto firmowe w banku. To spore udogodnienie dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży. Co trzeba wiedzieć o rachunkach dla biznesu i jakie korzyści płyną z ich prowadzenia?

Konto firmowe w biznesie spożywczym – co warto wiedzieć? Fot. freepik.com

Jak znaleźć najlepsze konto firmowe dla siebie?

Oferty banków dotyczące kont firmowych różnią się między sobą, a poznawanie ich wszystkich w poszczególnych placówkach byłoby bardzo czasochłonne. Nie warto też odwiedzać wszystkich stron internetowych ani wykonywać zbędnych telefonów. Wszelkie dane niezbędne do podjęcia decyzji znajdują się w rankingu ofert online.

Konto firmowe – porównanie Bankier SMART to zestawienie bazujące na aktualnych propozycjach poszczególnych placówek. Na samej górze znajdują się oferty sponsorowane, a poniżej opcje uszeregowane według kolejności od najlepszej dla klienta biznesowego.

Ranking jest bardzo czytelny i przejrzysty, a nawigację po nim ułatwia wyszczególnienie jedynie najważniejszych parametrów dotyczących rachunku. Od lewej w kolejności znajdują się:

logo banku;

koszt miesięczny prowadzenia konta;

cena dysponowania kartą;

opłaty za używanie bankomatów;

możliwy do zdobycia bonus;

opcja przejścia do formularza kontaktowego.

Trzeba rozważyć każdy z parametrów konta i zastanowić się nad tym, który z nich będzie najważniejszy dla danej działalności. W większości ofert ceny za prowadzenie rachunku czy płatności bezgotówkowe mogą wynosić 0 złotych, gdy spełni się określone w umowie rachunki. Czasami bezpłatność bywa ograniczona czasowo.

Koszt wypłat z bankomatów zależy od ilości pieniędzy, jakie wyjmuje się z maszyny. Stanowi on określoną wartość procentową całej transakcji. Zwykle waha się ona w okolicach 3%. Niektóre oferty w rankingu mają niebieskie oznaczenia świadczące o tym, że są szczególnie warte uwagi. Może się to wiązać np. z dopłatami na paliwo.

Bonusy dla właścicieli kont firmowych wynoszą czasem nawet kilka tysięcy złotych. Zdobywa się je poprzez spełnianie określonych wymagań, do których należą m.in.: wykonywanie przelewów do ZUS-u, uruchomienie konta online, podpisanie umowy o terminal czy płacenie kartą debetową przypisaną do rachunku.

Po prawej stronie każdej oferty widnieje podsumowująca najniższa możliwa kwota, za jaką da się prowadzić dany rachunek. Klienci powinni zwrócić uwagę szczególnie na te z oznaczeniem 0 złotych, ponieważ eliminują konieczność niepotrzebnych wydatków i pozwalają nieco zaoszczędzić.

Przy każdej opcji w rankingu Bankier SMART znajduje się ikonka pozwalająca rozwinąć listę z dodatkowymi informacjami. Są tam dane dotyczące np. cen za przelewy zewnętrzne czy dodatkowych funkcjonalności takich jak kantor online. Ponadto przez napis „Dalej” da się przejść do formularza kontaktowego na stronie banku, aby rozpocząć proces uruchamiania rachunku.

Dlaczego warto mieć konto firmowe w biznesie spożywczym?

Biznes spożywczy ściśle wiąże się ze sprzedażą produktów, co współcześnie sprawia, że konieczne staje się posiadanie terminalu. Pieniądze, które pobiera się od klientów za pośrednictwem urządzenia, trafiają na połączone z nim konto firmowe. W dzisiejszych czasach większość transakcji w sklepach dokonuje się kartą, a liczby te stale rosną.

Konto firmowe jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które miesięcznie otrzymują wpływy o wartości minimum 15 tysięcy złotych. Takie kwoty szczególnie w przypadku hurtowni nie są niczym niecodziennym, dlatego rachunek staje się koniecznością. Pozwala on na odseparowanie prywatnych środków przedsiębiorcy od tych firmowych.

Dzięki rachunkowi dla przedsiębiorstw można wygodnie rozliczać się z urzędami skarbowymi i ZUS-em. Historia wszystkich transakcji firmy w jednym miejscu znacząco usprawnia prowadzenie rachunkowości biznesu i wpływa na komfort pracy księgowych. Pozwala zachować porządek w sprawach finansowych i kontrolować przepływ gotówki. Z konta wypłaca się także wynagrodzenia dla pracowników.

Prowadzenie rachunku firmowego otwiera również drzwi do innych usług bankowych skierowanych do przedsiębiorstw. Pozwala m.in. na zaciąganie pożyczek z korzystnym oprocentowaniem, co przydaje się w fazach rozwojowych różnych działalności.

Czy konto firmowe ma jakieś wady?

Choć konta firmowe mają mnóstwo plusów i zdecydowanie poprawiają komfort prowadzenia działalności, to nie są pozbawione minusów. Najważniejszy z nich dotyczy dodatkowych opłat, jakich wymagają niektóre banki. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertami poszczególnych placówek, aby wybrać te obarczone najmniejszymi kosztami.

Mimo tego plusy wynikające z korzystania z konta firmowego zdecydowanie przeważają. Systemy bankowe doskonale zabezpieczają środki przed atakami cyberprzestępców, więc nie trzeba się martwić o ochronę pieniędzy. Przedsiębiorca otrzymuje jedną lub więcej kart, którymi może podzielić się z pracownikami upoważnionymi do dysponowania środkami biznesowymi.

Warto jeszcze dodać, że prowadzenie firmowego konta w banku to jeden z wielu elementów wpływających na wizerunek przedsiębiorstwa. Biznes wygląda na bardziej profesjonalny, szczególnie w oczach potencjalnych partnerów rynkowych.

Jak założyć konto firmowe w biznesie spożywczym?

Konto bankowe dla firm w branży spożywczej to wręcz obowiązek. Żadne sklepy ani hurtownie nie powinny rezygnować z prowadzenia rachunku, który pozwala uporządkować finanse – jedną z najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem działalności.

Aby uruchomić ROR, należy podpisać umowę pomiędzy bankiem a przedstawicielem firmy. Można to zrobić w każdym oddziale banku w Polsce, a także w większości przypadków przez stronę internetową i aplikację mobilną. Nie tylko założenie konta jest dostępne online. Właściciel otrzymuje jeszcze dostęp do bankowości internetowej, co pozwala mu zarządzać środkami i kontrolować je.

Potrzebne do uruchomienia konta są: dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej czy zaświadczenie o numerze REGON. Warto upewnić się co do wymaganych dokumentów bezpośrednio w wybranym banku. Proces jest bardzo szybki i pozwala na natychmiastowe korzystanie z rachunku.