Swap Towarowy – zarządzanie ryzykiem towarowym w Banku Pekao S.A. Instrumenty oferujące stabilność cen wybranych surowców

Rozmowę przeprowadzamy z Dyrektorem - Krystianem Drzałem oraz Senior Bankerem - Piotrem Zielińskim, reprezentującymi Biuro Zarządzania Sprzedażą Instrumentów Finansowych w Banku Pekao S.A.

Autor: Artykuł PEKAO

Data: 28-10-2021, 14:07

W jaki sposób wydarzenia z ostatnich miesięcy i pandemia wpłynęły na rynek surowców?

Pandemia to nieoczekiwane zdarzenie, które wywróciło dotychczasowe podejście do biznesu. Ostatnie kwartały to przede wszystkim ograniczanie kontaktów międzyludzkich i handlowych, wprowadzenie lock-downów, szczególnie w branży HORECA i masowe problemy z łańcuchami dostaw.

W ubiegłym roku rządy na całym świecie wprowadzały pakiety stymulacyjne dla gospodarek, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów detalicznych. Rok 2021 to odbudowa popytu na wielu rynkach, w tym także popytu odłożonego. Silny wzrost globalnego PKB oraz galopujące ceny surowców energetycznych, napędzają jeszcze bardziej wzrosty produktów spożywczych. Należy wspomnieć, że ostatnie miesiące to nieprzerwany wzrost chińskiego importu zbóż i soi. Natomiast pogłowie trzody chlewnej w Państwie Środka (około połowy światowego pogłowia) po latach spadków związanych z ASF odbuduje w tym roku swój wysoki poziom z 2017r.[1]

W ciągu ostatnich miesięcy zmienność cen na rynkach surowcowych była niespodziewanie wysoka. Indeks globalnych cen produkcji roślinnej wzrósł w ciągu ostatnich 2 lat o blisko 70%. Ceny kukurydzy wzrosły o ponad 100%, ocierając się o swoje wieloletnie maksima z końca 2012r. Dla porównania, zmienność na rynkach walutowych była znacznie mniejsza. Maksymalne ruchy stanowiły 8% dla pary EURPLN oraz 13% dla USDPLN.

Czy w takim razie Nasz branżowy przedsiębiorca ma jakikolwiek wpływ na zmiany tych cen?

Oczywiście ceny zależą od wielu czynników zewnętrznych i przede wszystkim gry popytu i podaży na rynkach globalnych. Krajowa branża rolnicza i spożywcza doskonale orientuje się natomiast w notowaniach Giełdy EURONEXT (MATIF). Większość cen surowców rolnych jest skorelowana z zagranicznymi wycenami.

Przedsiębiorcy w sposób naturalny, od lat radzą sobie z dużą zmiennością rynkową. Starają się nabywać zapasy przy niskich wycenach surowców, sprzedawać kiedy ceny odbijają. Nie zawsze jest to możliwe i łatwe do wykonania. Innym rozwiązaniem jest zabezpieczenie pozycji generującej ryzyko, za pomocą instrumentu finansowego.

Klientom zainteresowanym zarządzaniem ryzykiem zmienności cen surowców, Bank Pekao S.A. poprzez Departament Rynków Finansowych, jest gotowy zaoferować konkretne rozwiązania, które nie zawsze są standardem rynkowym.

Proszę zatem rozwinąć tę wypowiedź.

Instrumenty, o których mowa, to SWAP Towarowy oraz Opcja Towarowa.

SWAP Towarowy pozwala Klientowi zabezpieczyć stałą cenę kupna lub sprzedaży danego towaru w oparciu o ustalone kwotowanie, zgodne ze specyfikacją danej giełdy towarowej lub innego źródła ceny. W transakcji SWAPA Towarowego nie dochodzi do fizycznej wymiany towaru, a rozliczenie dokonywane jest różnicą wynikającą z ustalonych płatności pomiędzy kwotą stałą a kwotą zmienną. Owa różnica może stanowić wartość dodatnią lub ujemną dla nabywcy. Cena nabycia transakcji SWAP Towarowy wynosi zero.

Zakup opcji towarowej typu Call/Put zabezpiecza Klientów kupujących dany towar przed ryzykiem związanym ze wzrostem/spadkiem ceny towaru powyżej/poniżej ceny wykonania, zapewniając:

• możliwość oszacowania maksymalnego kosztu nabycia towaru,

• pełną informację o cenie nabycia zabezpieczenia (premia),

• możliwość skorzystania z pozytywnej dla nich zmiany ceny referencyjnej towaru, czyli spadku ceny towaru.

Cena nabycia opcji towarowej jest ustalana z Klientem w momencie zawierania transakcji.

Surowce, których w praktyce cenę zabezpieczamy, to głównie kukurydza, pszenica, rzepak, a także cukier, kakao i kawa.

Czy te produkty dostępne są dla każdego przedsiębiorcy?

Tego typu transakcje Bank oferuje wyrażającym zainteresowanie firmom z Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Korporacji oraz największym Klientom Strategicznym.

Minimalny bariera wejścia to już 250 ton dla rzepaku oraz 500 ton dla pszenicy i kukurydzy.

Czy mogą Panowie powtórzyć, w jakich aspektach Nasi czytelnicy mogą się zwrócić do Waszych ekspertów?

Możliwości oferowane przez pracowników Departamentu Rynków Finansowych obejmują również:

• Bieżącą wymianę walut. Szeroką dostępność aż 20 par walutowych do złotówki.

• Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym FX oraz ryzykiem zmian stóp procentowych.

• Lokowanie nadwyżek finansowych.

Jeżeli po lekturze artykułu pojawią się z Państwa strony pytania, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć i wyjaśnić wszystkie wątpliwości czytelników. Zapraszamy do kontaktu i przetestowania Naszej oferty. Polecamy też śledzenie kolejnych artykułów z cyklu w serwisie www.portalspozywczy.pl.

Krystian.Drzal@pekao.com.pl

Piotr.Zielinski2@pekao.com.pl

Opisy omawianych produktów:

https://www.pekao.com.pl/korporacje/produkty-skarbowe/zabezpieczanie-ryzyka-cen-towar-w.html

[1] Raport Banku Pekao S.A. „Globalny rynek zbóż i pasz. Wrzesień 2021”