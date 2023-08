Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o 10 mln zł miałby zostać zwiększony budżet w ramach pomocy finansowej na owoce i warzywa dostarczane do szkół w roku szkolnym 2023/2024.

Resort rolnictwa wnosi o 10 mln zł wsparcia na owoce i warzywa dostarczane do szkół; fot. PAP Foto/Paweł Supernak

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano w środę informację o projekcie rozporządzenia przygotowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanym z dostosowaniem pomocy finansowej dla szkół.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie - jak wynika z rządowej informacji - jest zwiększenie wysokości stawki pomocy finansowej na jedną porcję owoców i warzyw dostarczanych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 z 1,10 zł do 1,12 zł, a w konsekwencji zwiększenie puli środków finansowych z budżetu państwa na finansowanie programu o 10 mln zł w stosunku do kwoty 64,05 mln zł.