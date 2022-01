10 stycznia wypada Dzień Obniżania Kosztów Energii

10 stycznia w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii od wielu lat obchodzony jest Dzień Obniżania Kosztów Energii.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 10-01-2022, 12:18

Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

W całej Europie, w tym i w Polsce rosną ceny energii. Oszczędzać energię możemy na wiele różnych sposobów, a dzisiejsze obchody mają nas zainspirować do działania.

Jak oszczędzać energię elektryczną w firmie?

- Optymalizowanie ilości zużywanej energii elektrycznej w firmie jest procesem, który należy zacząć możliwie najwcześniej, by w wyniku tej długofalowej polityki móc ze spokojem patrzeć na rachunki za prąd, których wysokość będzie dobrze kontrolowana. W zależności od wielkości i profilu organizacji rachunki za energię elektryczną mogą stanowić nawet jedną piątą kosztów prowadzenia działalności - informuje Tauron na swojej stronie internetowej.

Oto, jakie sposoby na proste oszczędności w firmie podają eksperci firmy Tauron:

Klimatyzacja. Staraj się nie nadużywać klimatyzacji. Jeśli jest już to niezbędne – nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury.

Oświetlenie. Korzystaj z naturalnego oświetlenia, tam gdzie to możliwe. Pamiętaj o gaszeniu światła w pomieszczeniach.

Komputer. Wychodząc z pracy wyłączaj komputer oraz monitor – nie pozostawiaj ich w trybie stand-by. Jeśli korzystasz z laptopa – wyciągaj ładowarkę z gniazdka.

Czajnik elektryczny. Gotowanie tylko takiej ilości wody, która jest potrzebna to najlepszy sposób na oszczędności. Naucz się pytać współpracowników, czy nie potrzebują wody na herbatę gdy sam wstawiasz wodę.​

Lodówka. Powinna stać z dala od źródeł ciepła. Nie należy wkładać do niej również ciepłych potraw. Nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury chłodzenia. Optymalna to 4 do 7 stopni.

Drukarki i inny sprzęt. Drukuj tylko te dokumenty, które są absolutnie niezbędne w formie papierowej. Unikaj pozostawiania sprzętu w trybie stand-by po skończonym dniu pracy.

Inwestycja w oszczędność

Firma Tauron podpowiada, że planując wymianę przestarzałego sprzętu powinniśmy zwracać uwagę na klasę energetyczną. - Różnica między urządzeniem o klasie poboru energii A, a A+ wynosi 15% na korzyść tego drugiego, a nawet i 40% w porównaniu do klasy A++. W zależności od zajmowanego obiektu, może się okazać, że niezbędna będzie termomodernizacja, wymiana okien czy uszczelnienie drzwi do różnych pomieszczeń. Największe oszczędności, jednocześnie będąc największym kosztem inwestycyjnym, może być wymiana oświetlenia na LED-y. Przedsiębiorcy wynajmujący lokal powinni sprawdzić jaka w tym miejscu obowiązuje umowa na dostawę energii, może się okazać, że taryfa jest całkowicie nieadekwatna do realnego zapotrzebowania firmy - czytamy na stronie tauron.pl.

Dla kogo dodatek osłonowy w 2022?

Nie tylko przedsiębiorstwa będą zmagać się w 2022 roku z wyższymi cenami energii. Dotyczy to również gospodarstw domowych. Na początku stycznia br. została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym, na mocy której gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, udzielane będzie świadczenie mające złagodzić skutki podwyżek cen energii i gazu.

Szefowa MKiŚ podkreśliła, że ponad 50 proc. gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wniosek i otrzymać wsparcie. Jak powiedziała minister, wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, a łączna kwota wsparcia to 4 mld 700 mln zł. Moskwa zaznaczyła, że dodatek osłonowy jest jednym z kluczowych elementów tarczy antyinflacyjnej. "W całej tarczy mamy obniżkę VAT i akcyzy na energię wraz z obniżeniem VAT na gaz" - przypomniała.