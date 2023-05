Biznes i technologie

2 maja to Dzień Grilla. To niemal nasz sport narodowy

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 02-05-2018, 09:00

Polacy uwielbiają grillować, to niemal nasz sport narodowy. 2 maja to odpowiedni dzień na jego uprawianie - bo to Dzień Grilla.

fot. shutterstock