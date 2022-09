20 mln zł na Program Junior Edu-Żywienie

Autor: PAP

Data: 06-09-2022, 12:09

Najważniejsze, by dzieci od małego uczyły się, co to znaczy zdrowo żyć – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski o projekcie edukacji zdrowotnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Chcemy postawić na zdrowe życie i zdrowe żywienie – wskazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

20 mln zł na Program Junior Edu-Żywienie. Materiały do projektu edukacji zdrowotnej dla uczniów klas I-III są dostępne dla nauczycieli w formie elektronicznej; fot. shutterstock

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem uczestniczyli w zajęciach z uczniami w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie). Następnie na konferencji prasowej mówili o projekcie edukacji zdrowotnej uczniów.

Projekt edukacji zdrowotnej uczniów

"Te zajęcia będą prowadzone w klasach I-III (szkół podstawowych), pewnie na godzinach wychowawczych" - powiedział szef resortu zdrowia. "Najważniejsze, z mojego punktu widzenia, jest to, że dzieci będą się od małego uczyły, co to znaczy zdrowo żyć, a z drugiej strony, że zdrowie staje się tak naprawdę naszą wspólną wartością, wspólnym dobrem" - wskazał Niedzielski.

Jak mówił, jest to inicjatywa, która gromadzi bardzo dużo instytucji publicznych i wpisuje się akcję "Zdrowe życie" zainaugurowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. Podziękował Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, które przygotowały materiały dla uczniów i dla nauczycieli.

"Okres pocovidowy, popandemiczny, po nauce zdalnej, spowodował uruchomienie kilku programów, które wychodziły naprzeciw problemom, jakie pojawiły się po tym okresie" - przypomniał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Przy pomocy Akademii Wychowania Fizycznego i dzięki Akademii Wychowania Fizycznego wdrożyliśmy program WF z AWF - to przede wszystkim kondycja fizyczna wśród dzieci w klasach I-III. Przeznaczyliśmy na to 70 mln zł. Powstało kilkanaście tysięcy Sport Klubów, które działają w całej Polsce" - mówił.

Program Junior Edu-Żywienie

"Oprócz aktywności fizycznej chcemy również postawić na zdrowy styl życia i zdrowe żywienie" - wskazał Czarnek.

"Stąd skorzystaliśmy z propozycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i uruchomiliśmy program Junior Edu-Żywienie (JEŻ) wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, za 20 mln zł (...). To jest program badawczo-edukacyjny, który w efekcie pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Będą to materiały przygotowane przez naukowców z, można powiedzieć, takiego flagowego okrętu polskiej nauki, jakim jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Za to naukowcom z SGGW bardzo dziękuję" - mówił.

"Chcemy postawić na profilaktykę, która rzeczywiście uwolni nas z wielu problemów, które pojawiłyby się, gdyby nie te programy" - dodał szef MEiN.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że istotą nowego programu jest to, aby w przystępny sposób ugruntowywać u najmłodszych uczniów zdrowe nawyki.

"Spowoduje to, że dzieci wejdą w dorosłe życie zdrowe i odpowiedzialne za własne zdrowie. Świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie należy budować już od dzieciństwa - z jednej strony ruch, a z drugie zdrowe odżywianie oraz dobra kondycja psychiczna" - mówiła Machałek.

Materiały do projektu edukacji zdrowotnej dla uczniów klas I-III są dostępne dla nauczycieli w formie elektronicznej.