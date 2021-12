3 instrumenty wsparcia dla firm od 2022. Kto może aplikować?

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia 2021 r. funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa, będą mogli składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii we wtorkowym komunikacie.

Przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów rozporządzenie pomocowe wprowadza trzy instrumenty wsparcia dla firm. fot. unsplash

Przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów rozporządzenie pomocowe wprowadza trzy instrumenty wsparcia dla firm.

"Przygotowaliśmy kolejny pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki. Wspiera on trzy sektory, które od połowy grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania realnie pomogą polskim firmom i ich pracownikom" - ocenił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

MRiT wskazał, że nowy pakiet pomocy o wartości około 70 mln zł jest kierowany do następujących branż: przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Pakiet pomocy dla firm. Jakie zasady?

Jak poinformował resort, przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą z tych dziedzin, będą mogli ubiegać się o ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł - przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Będą też mogli ubiegać się o jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł - w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym, a także o zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. - przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Zwolnienie z ZUS dla firm. Do kiedy wnioski?

Według resortu rozwoju wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. Z kolei złożenie wniosku o przyznanie postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r., ale nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Jak podało MRiT, wnioski o zwolnienie z płacenia składki ZUS i przyznanie postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Z kolei wnioski o przyznanie dotacji trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło m.in. ograniczenie limitów osób - z 50 proc. do 30 proc. - w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach i obiektach sportowych. Ponadto przewidziano, że w przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Wprowadzono także obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach i klubach filmowych.