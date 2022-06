3 kluczowe wydarzenia w maju w branży spożywczej i handlu

Autor: Olimpia Wolf

Data: 01-06-2022, 17:12

Firmy spożywcze mogą elastycznie znakować żywność, a Sokołów uruchomił nową część zakładu w Sokołowie Podlaskim. Co jeszcze wydarzyło się w maju w branży handlowej i spożywczej?

Sokołów inwestuje, Carrefour Polska ma zostać przejęty.

Sokołów inwestuje. Rozbudował największy zakład w Polsce

Sokołów uruchomił nową część zakładu w Sokołowie Podlaskim. To nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek z trzema wyspecjalizowanymi halami i dwoma magazynami mięsa o powierzchni 12 tys. mkw.

Nowo uruchomiona część zakładu została wyposażona w nowoczesne technologie. Producent chwali się, że dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom, jest to najnowocześniejsza konfekcja do mięs mielonych i porcjowanych w Polsce, a jednocześnie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Grupa Sokołów posiada 8 wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych w Polsce, a zakład w Sokołowie Podlaskim jest jej największym oddziałem. Posiada on m.in. linię uboju oraz rozbioru wieprzowiny, a także jeden z największych i najnowocześniejszych w tej części Europy zakład do plastrowania wędlin.

Sokołowski oddział specjalizuje się w produkcji wędlin plastrowanych, wędzonek, kiełbas cienkich, produktów grillowych oraz szerokiego asortymentu mięs wieprzowych. Teraz uruchomiona w nim została nowa konfekcja mięsa.

– Zwiększanie mocy produkcyjnych to jeden z głównych kierunków naszych inwestycji – podkreśla Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A. – Naszym priorytetem jest nieustanny rozwój asortymentu i dostarczanie konsumentom wysokiej jakości, smacznych produktów. Realizowane inwestycje pozwalają nam zatem wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednocześnie zawsze dbamy o to, by rozwój produkcyjny był wpisany w naszą strategię zrównoważonego rozwoju, a implementowane rozwiązania ograniczały wpływ na środowisko - dodał.

Carrefour Polska zostanie przejęty przez Fundusz Mid Europa Partners?

Jak ustaliła jako pierwsza redakcja dlahandlu.pl, Carrefour Polska zostanie przejęty przez fundusz Mid Europa Partners. Rozmowy toczyły się od jesieni. Drugim potencjalnym nabywcą był także fundusz nieruchomościowy Griffin Real Estate.

Francuska centrala Grupy Carrefour "na tę chwilę" dementuje doniesienia - przekazało nam polskie biuro prasowe sieci. Oficjalne stanowisko w tej sprawie ma wysłać "w swoim czasie".

Andrzej Faliński, niezależny ekspert branży handlowej tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Grupa Carrefour od dłuższego czasu przygotowywała się do fuzji i gdyby nie interwencja rządu francuskiego, prawdopodobnie byłaby wspólnym dobrem udziałowców firmy francuskiej i funduszu kanadyjskiego.

- Sądzę, że narastający poziom ryzyka rynkowego i politycznego w naszym regionie przyspiesza proces wejścia w fuzję lub sprzedanie całości aktywów. Stąd informacja o przejęciu nie powinna być zaskoczeniem, pomimo nienajgorszych wyników Grupy w Polsce i innych krajach - zauważa.

Zdaniem eksperta grupa koncentruje się na rynkach najbardziej obiecujących i bezpiecznych, czyli rynku narodowym Francji i rynkach Ameryki Południowej.

Firmy spożywcze mogą elastycznie znakować żywność

– Istnieją spore trudności dla producentów żywności – nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Najprostszym przykładem jest chociażby olej słonecznikowy, którego głównym dostawcą na rynku europejskie była Ukraina. W tej chwili jest z tym poważny problem. Ale braki innych składników również występują – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Oczywiście olej słonecznikowy można w takich sytuacjach zastąpić chociażby olejem rzepakowym. Ale problem polega na tym, że każdy zapakowany produkt żywnościowy ma swój skład i jeżeli skład ten nie zgadza się z tym, co jest w środku, to teoretycznie zgodnie z prawem żywnościowych występuje podejrzenie o zafałszowanie - opowiada.

- Jest jednak rozwiązanie, które było dyskutowane w Unii Europejskiej oraz na poziomie urzędowej kontroli w Polsce. Mówię tu o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Bardzo się cieszymy się, że inspekcje zgodziły się na elastyczne podejście do znakowania produktów w wyjątkowych sytuacjach – tłumaczy Gantner.

- Oznacza to, że jeśli producent jest w stanie udowodnić, że faktycznie nie miał dostępu do danego składnika i musiał go czymś zastąpić, z powodu chociażby przerwania łańcucha dostaw, to może użyć tego składnika bez konieczności zmiany informacji o składzie na opakowaniu danego produktu - wyjaśnia.

- To bardzo duże ułatwienie i spore oszczędności zarówno w opakowaniach, jak i w dostępie produktów oraz w niemarnowaniu żywności. W związku z tym zostały określone pewne zasady, opublikowane na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w jaki sposób poinformować konsumentów, że taka zmiana ma miejsce bez konieczności zmiany na opakowaniu - mówi.

