30 tys. zł kwoty wolnej nie dla podatników liniowego PIT

Z przewidzianej w Polskim Ładzie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł nie będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się 19 proc. podatkiem liniowym; kwota wolna będzie dotyczyć tylko podatników rozliczających się wg skali - wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Data: 20-05-2021, 18:53

"Kwota wolna dotyczy rozliczenia podatkowego według skali podatkowej. Polski Ład nie wprowadza zmian w tym zakresie. Zmiana zapowiedziana w ramach Polskiego Ładu w zakresie kwoty wolnej dotyczy jej wysokości (podniesienie do 30 tys. złotych) oraz zakresu - w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, kwota wolna nie będzie degresywna i dotyczyć tylko mniej zarabiających, ale dotyczyć będzie wszystkich podatników rozliczających się na skali, bez względu na wysokość dochodów podatnika" - precyzuje resort finansów.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zlikwidowania ma być możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej, którą w wysokości 9 proc. będą płacić także przedsiębiorcy.