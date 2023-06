Polska otrzymała 4,4 mld zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektów transportowych - poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury (MI).

4,4 mld zł dla Polski na projekty transportowe z instrumentu „Łącząc Europę” /fot. GDDKiA

Inwestycje w infrastrukturę drogową

Resort wyjaśnił w komunikacie, że w środę odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego CEF, który zatwierdził wyniki konkursu. Zaznaczono, że Polska powtórzyła sukces z konkursu CEF Transport 2021 i kolejny raz znalazła się na pierwszym miejscu pod względem wartości pozyskanych środków. Polska osiągnęła również sukces w pozyskaniu środków z puli ogólnej, w ramach której konkurują wszystkie państwa UE - wskazano.

Jak podano, z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" na realizację projektów transportowych Polska otrzymała 4,4 mld zł.

Jestem niezmiernie zadowolony, że Polska kontynuuje korzystny trend pozyskiwania funduszy na priorytetowe dla Polski przedsięwzięcia, w tym kluczowe obecnie połączenia kolejowe w korytarzach północ - południe, tj. z Czechami oraz Litwą (Rail Baltica) oraz niezbędne inwestycje w portach morskich, służące zarówno wzrostowi dostępności globalnej Europy Środkowej, jak i rozwojowi energetyki wiatrowej na Bałtyku - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Cztery projekty z dofinansowaniem

Poinformowano, że dofinansowanie z konkursu CEF Transport 2022 o łącznej wartości 758 mln euro otrzymały cztery projekty z sektora kolejowego.

W przypadku PKP PLK pomoc będzie dotyczyć: prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa), z wartością dofinansowania 362 mln euro; prace na ciągu E30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów - Medyka (granica państwa), dokumentacja projektowa, wartość dofinansowania 47,3 mln euro; prac na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk, faza II, wartość dofinansowania 285 mln euro.

W przypadku CPK dofinansowanie obejmie opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu Morze Północne - Morze Bałtyckie na odc. Warszawa - Łódź Niciarniana (bez Węzła CPK); wartość dofinansowania 63,6 mln euro.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty z sektora morskiego o łącznej wartości dofinansowania UE ponad 165 mln euro. Projekt realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk dotyczy poprawy infrastruktury Portu w Gdańsku poprzez wdrożenie niskoemisyjnego systemu OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T; wartość dofinansowania 99,6 mln euro. Projekt realizowany przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście obejmuje budowę zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energii wiatrowej; wartość dofinansowania 63,6 mln euro.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty polsko-ukraińskie, nakierowane na zwiększenie dostępności transportowej UE/Polska - Ukraina, z łącznym dofinansowaniem dla polskich beneficjentów o wartości 46 mln euro. Pierwszy projekt to Szlaki Solidarności UE - Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem przepustowości infrastruktury, interoperacyjności i efektywności usług w głównym DPG PL/UA (projekt drogowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 41,8 mln euro. Drugi projekt to Korytarze Solidarności UE - Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem infrastruktury. Zdolność, interoperacyjność i efektywność usług na głównych przejściach granicznych PL/UA (projekt kolejowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 4,2 mln euro.

Zgodnie z informacją dofinansowanie z puli ogólnej otrzymały także projekty wielostronne z sektora lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz kolejowej, w których uczestniczą polskie podmioty. Chodzi o: CP1 Deployment - Synchronised Modernisation of ATM SESAR Deployment Programme 2022 - udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskich Portów Lotniczych SA; Delegation through VIrtual CEnters - udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; River Information Services Corridor Management Execution 2 - udział Ministerstwa Infrastruktury oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie; Digital Platform for Rail Freight - udział PKP Cargo SA.

"Obecnie trwa ostatni konkurs CEF w ramach komponentu mobilności wojskowej. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 21 września br. Jesienią br. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu CEF Transport" - dodano w komunikacie resortu infrastruktury.