Biznes i technologie

4-dniowy tydzień pracy w "spożywce" to zły pomysł? "W tych czasach to będzie trudne"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 22-02-2023, 15:40

W przypadku branży spożywczej skrócenie czasu wykonywania obowiązków zawodowych do 4 dni mogłoby oznaczać konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, by zachować dotychczasową wydajność i jakość - mówi nam Kinga Marczak, pełnomocnik zarządu do spraw handlu w Grupie Personnel Service.

Czy 4-dniowy tydzień pracy w "spożywce" to zły pomysł? fot. PAP/CTK