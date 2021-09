4 spożywcze przejęcia w sierpniu

Cornerstone Investment Management i Okechamp, Makarony Polskie, CVC oraz Coca-Cola - to bohaterowie sierpnia, czyli firmy, które w minionym miesiącu pokusiły się o przejęcia!

CIM i Okechamp tworzą pieczarkową potęgę

Polski fundusz zarządzający inwestycjami typu private equity Cornerstone Investment Management odkupił od Greenyarda za 17 mln euro holenderskiego przetwórcę pieczarek. Wspólnie z Okechampem chce zainwestować 80 mln euro. CIM i Okechamp planują wspólnie zainwestować w rozwój biznesu pieczarkowego 80 mln euro w ciągu pięciu lat.

Okechamp, wspólnie z Cornerstone i Kartesią, zamierza inwestować w rozwój łańcucha wartości w Polsce, przede wszystkim w zwiększenie produkcji kompostu, a częściowo w zwiększenie uprawy pieczarek. Spółka planuje także inwestycje w usprawnienie produkcji w Holandii. Przedmiotem zainteresowań spółki jest także otwieranie nowych obszarów, jak innowacje produktowe i nowe kategorie produktów. Jednym z pomysłów jest produkcja koncentratów białkowych oraz uprawa innych grzybów z przeznaczeniem na produkty zastępujące mięso.

Przejęcie Makaronów Polskich

11 sierpnia br. do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez Makarony Polskie S.A. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach. Sprawa obecnie jest w toku.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia przez Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie z przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa aktualnie prowadzonego przez przedsiębiorcę Andrzeja Świderskiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SAS” Andrzej Świderski.

CVC i Stock Spirits

Fundusze powiązane z CVC, właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka, ogłosiły zamiar przejęcia Stock Spirits. Wartość transakcji to ok. 1 mld dolarów.

Stock Spirits został wyceniony na 767 mln funtów (1,06 mld dolarów), tj. 41 proc. powyżej ceny rynkowej odnotowanej na środowym zamknięciu sesji w Londynie. Nowy właściciel będzie chciał wykorzystać popularność alkoholowych marek należących do Stocka wśród milenialsów i kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej.

Fundusz CVC wierzy, że Stock Spirits będzie się rozwijała lepiej jako firma prywatna, koszty działalności spadną, dostęp do kapitału poprawi się, a korzyści przyniesie również dłuższa perspektywa inwestycyjna.

Coca-Cola HBC i Costa Coffee w Polsce

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home, umożliwiając konsumentom czerpanie przyjemności smaku z ich ulubionej kawy również w domu. Naturalną konsekwencją rozwoju marki w Polsce jest poszerzenie biznesu o Costa Express, który dostępny będzie w kanałach HoReCa oraz w biurach. Costa Express tworzy kawę jakości napoju przygotowanego przez baristę i serwuje ten sam blend Costa Coffee Signature Mocha Italia, który można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych i produktach Costa Coffee przeznaczonych do domowego użytku. Serwowany ze świeżo zmielonymi ziarnami oraz świeżym mlekiem, Costa Express jest synonimem kawy on-the-go.