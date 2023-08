"Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pn. +Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.+, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii" - podała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie.

Jak wskazano w informacji KPRM, polski przemysł stoi obecnie w obliczu wyzwań, które związane są przede wszystkim z kryzysem energetycznym wywołanym przez działania Rosji i wojnę na Ukrainie. Zaznaczono, że choć aktualne rynkowe ceny energii i gazu spadają, wiele firm związanych jest z dostawcami kontraktami długoterminowymi, bazującymi na znacznie wyższych cenach z poprzedniego roku. Koszty z tym związane stanowią zagrożenie dla płynności finansowej wielu przedsiębiorstw z sektora przemysłowego.

"Podobny program pomocowy dla firm został już zrealizowany przez rząd, w odniesieniu do kosztów, które zostały poniesione przez przedsiębiorstwa w 2022 r. Wsparcie uzyskało wówczas 195 firm na kwotę ponad 2,3 mld zł. Z pomocy w największym stopniu skorzystała branża metalowa, hutnicza, chemiczna czy ceramiczna" - przypomniano w komunikacie.

Jak podała we wtorek KPRM, rząd pomoże firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wsparcie finansowe pozwoli utrzymać przedsiębiorstwom płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. Program będzie realizowany w latach 2023-2024.

"Z pomocy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które spełniają m.in. warunek energochłonności, tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości produkcji w 2021 r. Kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć ustalonego limitu - 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, a w przypadku spełnienia warunków tzw. pomocy zwiększonej - 80 proc. kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR" - wyjaśniono w komunikacie.