500 plus wesprze świąteczne budżety

Trzy czwarte Polaków na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zamierza wydać do 1 tys. zł, z czego 32 proc. planuje, że nie będzie ich to kosztowało więcej niż 500 zł – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF przez United Surveys.

Autor: PAP

Data: 09-12-2021, 09:22

500 plus podreperuje świąteczne budżety/fot. shutterstock

Oszczędne święta obchodzić będą najmocniej mieszkańcy wsi. Tu ponad 80 proc. gospodarstw domowych chce zmieścić się w 1 tys. zł. Dla porównania odsetek takich osób w miastach i dużych aglomeracjach wynosi 70 proc. - informuje gazeta.

Kwota planowanych wydatków jest zależna od wysokości dochodu oraz uzyskiwanego świadczenia 500 plus. W grupie gospodarstw, w których jest ono wypłacane na dwoje lub więcej dzieci, aż 88 proc. wyda od 500 zł do nawet 2 tys. zł na święta. Tymczasem w tych, w których 500 plus przysługuje tylko na jedno dziecko, 84 proc. przeznaczy na przygotowanie Bożego Narodzenia od 300 do 1 tys. zł.

Święta 2021 - w tym roku oszczędnie

Eksperci podkreślają, że nie należało oczekiwać, że Polacy będą "szastać" pieniędzmi.

"Wynagrodzenia rosną, ale nie w każdym sektorze tak samo. W administracji publicznej nie było np. ich waloryzacji, były jedynie przyznane dodatki wyrównawcze. Różnie jest też w sektorze produkcyjnym" - mówi główny ekonomista banku Millennium Grzegorz Maliszewski.

"Nastoje konsumentów w ostatnim czasie uległy pogorszeniu. Polacy mają coraz większe obawy o przyszłą sytuację finansową. Głównie z powodu inflacji, choć nie tego, że może wzrosnąć bezrobocie" - dodaje Maliszewski.