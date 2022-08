6,5 mln gospodarstw domowych i instytucji otrzyma dodatek do źródeł ciepła

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 19:22

6,5 mln gospodarstw domowych i instytucji publicznych otrzyma dodatek do źródeł ciepła o łącznej wartości 10 mld zł - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że 3 tys. zł wyniesie dopłata do pelletu, 2 tys. zł do oleju opałowego, 1 tys. zł do drewna kawałkowego i 500 zł do gaz LPG.

6,5 mln gospodarstw domowych i instytucji otrzyma dodatek do źródeł ciepła /fot. PWTP

Dodatek do źródeł ciepła

Premier Mateusz Morawiecki napisał we wtorek w mediach społecznościowych, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła to wsparcie dla 6,5 mln gospodarstw domowych i instytucji publicznych o wartości aż 10 mld zł.

Kto dostanie dodatek?

Podał, że dodatek do źródeł ciepła otrzymają również gospodarstwa domowe wykorzystujące pellet lub inny rodzaj biomasy w wysokości 3000 zł. Dodatek w wysokości 2000 zł otrzymają gospodarstwa wykorzystujące olej opałowy jako główne źródło ciepła. Na 1000 zł dodatku mogą liczyć gospodarstwa domowe wykorzystujące drewno kawałkowe, natomiast 500 zł otrzymają gospodarstwa wykorzystujące do ogrzewania gaz LPG.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł dla gospodarstwa domowego.

Szef rządu zachęcił we wpisie do składania wniosków o dodatek, co będzie można zrobić do 30 listopada 2022 r.