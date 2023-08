W lutym UOKiK ukarał sieci Agata i Bricoman Polska, w kwietniu 2023 roku wybuchła afera o ukraińskie „zboże techniczne”, a w maju w OSM Czarnków podjęto uchwałę o połączeniu z Mlekovitą. W lipcu natomiast projekt ustawy franczyzowej trafił do konsultacji publicznych. Co ważnego wydarzyło się w ciągu 7 miesięcy w na rynku spożywczym?

7 miesięcy w spożywce: przejęcia, inwestycje, kary, zmiany prawa, fot. shutterstock

Cały świat otwiera się na import polskiej wołowiny oraz drobiu, a perspektywicznym kierunkiem eksportowym dla polskich owoców są Zjednoczone Emiraty Arabskie - mówił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii.

W maju rzeszowska prokuratura ustaliła kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski.

W czerwcu Coca-Cola HBC AG poinformowała, że ​​planuje kupić Brown-Forman Finland Oy, właściciela marki wódki Finlandia, od Brown-Forman Netherlands BV.

Zapraszamy na przegląd wybranych wydarzeń z rynku spożywczego i handlowego.

Szarża UOKiK-u, w handlu posypały się kary

W lutym UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon. Zarzuty dotyczą m.in. wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży i terminów dostaw. Chodzi o to, że złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, stanowi jedynie ofertę nabycia produktu ze strony konsumenta.

W lutym UOKiK ukarał również sieci Agata i Bricoman Polska. Tym razem chodziło o zatory płatnicze. Bricoman odwołał się od tej decyzji. Od 8 grudnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, więc UOKiK przygląda się, czy spółki ich przestrzegają.

Import polskiej wołowiny

W lutym rozmawialiśmy też o perspektywach eksportu polskiej żywności z Grzegorzem Piechowiakiem, wiceministrem rozwoju i technologii, pełnomocnikiem rządu ds. inwestycji zagranicznych.

- Cały świat otwiera się na import polskiej wołowiny oraz drobiu. Rozmawiam o tym z przedstawicielami wielu krajów. Pojawiło się duże zapotrzebowanie na nasze produkty, ponieważ ze względu na wojnę zmieniły się kanały dostaw. Zarówno Rosja jak i Ukraina były dużymi dostawcami mięsa na wiele zagranicznych rynków. Obecnie kraje te zmniejszyły dostawy, dlatego też wiele państw szuka alternatywnych rynków, z których mogłyby importować mięso - mówił Grzegorz Piechowiak.

- Na rynkach międzynarodowych dużym uznaniem cieszą się również polskie owoce, w tym jabłka. Perspektywicznym kierunkiem eksportowym dla polskich owoców są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwo to planuje zostać hubem na rynki arabskie – zamierza kupować od nas duże ilości owoców, by potem sprzedawać je na rynkach arabskich. Obecnie toczą się na ten temat rozmowy między naszymi krajami - tłumaczył.

Zboże techniczne, czyli kłopoty polskich rolników

W kwietniu 2023 roku wybuchła afera o ukraińskie „zboże techniczne”. O zbożu technicznym z Ukrainy zrobiło się głośno po doniesieniach, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze. Sprawa zboża technicznego i jego importu z Ukrainy stała się polityczna i toczyła się przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.

– Samo ściągnięcie zboża tzw. technicznego do Polskie nie jest niezgodne z prawem. Niezgodna z prawem jest próba wprowadzenia zboża tzw. technicznego do obrotu jako paszowe czy jako konsumpcyjne – tłumaczyła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

W maju rzeszowska prokuratura ustaliła kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Śledztwo wciąż jest prowadzone w sprawie.

5 czerwca 2023 r. Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji do 15 września. Minister rolnictwa liczy na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy poza 15 września. Jednak niewiele na to wskazuje.

Mniejsze opłaty za gaz dla małych piekarni i cukierni

Wszystkie piekarnie i cukiernie od 1 kwietnia mogą korzystać z obniżonych stawek za gaz - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

- Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. (...) Będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać - powiedział szef rządu podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce.

Dodał, że rząd będzie gwarantował pieniądze na ten cel do poziomu 200 zł i 17 gr za MWh.

Polmlek kupuje OSM Końskie

28 kwietnia 2023 r delegaci na Walne Zgromadzenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Końskie jednogłośnie podjęli uchwałę zezwalającą na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. zakładu mleczarskiego w Końskich, Grupie Polmlek. Konsekwencją uchwały jest podjęcie działań zmierzających do zakupu majątku przez Polmlek.

Od 1 kwietnia Grupa Polmlek dzierżawi zakład w Końskich, utrzymując codzienną operacyjną działalność. Jako dzierżawca prowadzimy produkcję na niezmienionym poziomie – mówią współwłaściciele Grupy Polmlek Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki.

Dzierżawa zakładu produkcyjnego jest okresem przejściowym, w drodze do zakupu przez Grupę Polmlek majątku spółdzielni. Zawarcie umowy sprzedaży jest warunkowane m.in. uzyskaniem zgody UOKiK. Do czasu finalizacji i zatwierdzenia umowy, zakład będzie działał na mocy umowy dzierżawy.

Polska Izba Handlu z nowym prezesem

23 maja br. Polska Izba Handlu wybrała nowego prezesa zarządu. Został nim Maciej Ptaszyński, wcześniej wiceprezes i dyrektor generalny.

- 23 maja 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Handlu, podczas którego wybrano nowe władze Izby na kadencję 2023-2027. Na Prezydenta Rady Izby wybrano pana Andrzeja Ludka. Na Prezesa Zarządu Polskiej Izby handlu wybrano pana Macieja Ptaszyńskiego - poinformowała Polska Izba Handlu. Zastąpił on na stanowisku Waldemara Nowakowskiego.

OSM Czarnków łączy się z Mlekovitą

W maju w OSM Czarnków podjęto uchwałę o połączeniu z Mlekovitą. Teraz sprawę bada UOKiK. O kłopotach i zamieszaniu wokół spółdzielni z Czarnkowa wiadomo od marca. Ich przyczyną ma być wysoka cena gazu i energii elektrycznej.

W trzecim kwartale br. do Grupy Mlekovita dołączą dwa zakłady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie (w Czarnkowie i w Chodzieży), rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 24 (i do 5 w Wielkopolsce).

OSM Czarnków posiada dwa zakłady przetwórcze w Wielkopolsce – w Czarnkowie i Chodzieży.

System kaucyjny - rząd przyjął projekt

Na początku czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego. Teraz projekt musi być skierowany do 3 miesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

Coca-Cola HBC kupuje Finlandię

W czerwcu Coca-Cola HBC AG poinformowała, że ​​planuje kupić Brown-Forman Finland Oy, właściciela marki wódki Finlandia, od Brown-Forman Netherlands BV za 220 mln USD (201,2 mln EUR). Finlandia jest butelkowana przez Grupę Anora, którą kupiła grupa Brown-Forma. Finlandia była pierwszą nordycką marką wódki importowaną do Stanów Zjednoczonych.

- Będąc związani z dystrybucją Finlandia od 17 lat na kilku rynkach, jesteśmy podekscytowani tą wyjątkową i istotną regionalnie możliwością, która wesprze przyspieszenie naszej działalności stacjonarnej na większej liczbie naszych rynków - skomentował Zoran Bogdanovic, dyrektor generalny Coca-Cola HBC.

Żabka otworzyła centrum logistyczne naszpikowane AI

W Radzyminie pod Warszawą Grupa Żabka otworzyła w czerwcu Zautomatyzowane Centrum Logistyczne. Jest to zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej spółki.

Centrum, które będzie zaopatrywać ok. 3 500 sklepów, zostało wyposażone m.in. w automatyczny magazyn wysokiego składowania (High-Bay) oraz automatyczny system transportu wewnętrznego, przyspieszające obsługę logistyczną sklepów.

Animex przejmuje DeVeris Polska

Na początku lipca Animex Foods Sp. z o.o. ogłosił nabycie 80 proc. udziałów DeVeris Polska, producenta produktów białkowych pochodzenia drobiowego.

Animex Foods Sp. z o.o. ogłosił nabycie 80 proc. udziałów DeVeris Polska, producenta produktów białkowych pochodzenia drobiowego, przyspieszając tym samym strategiczną integrację spółki w zakresie produktów ubocznych.

Decyzja o przejęciu spółki umacnia zaangażowanie Animex Foods w zapewnianie nowoczesnych rozwiązań w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego swoim interesariuszom i klientom z sektora karmy dla zwierząt - czytamy w komunikacie.

Dzięki zaangażowaniu wiedzy oraz posiadanej infrastruktury produkcyjnej DeVeris Polska, Animex Foods powiększy swoje możliwości przetwórcze, przyspieszając tym samym wzrost i odpowiadając na zmieniające się wymagania klientów z całego świata.

Tasomix przejmuje Piast Pasze

Pod koniec lipca pojawiła się informacja, że Tasomix podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze. W efekcie wielkość produkcji Tasomix wzrośnie o ponad 400 tys. ton rocznie. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez UOKiK, a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Tasomix podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki Piast Pasze, w rezultacie czego wielkość produkcji Tasomix wzrośnie o ponad 400 tys. ton rocznie. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Tasomix to duży producent pasz z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku, od 2018 r. działającym w ramach joint-venture z grupą ForFarmers z siedzibą w Lochem w Holandii. Firma ma silną pozycję w sektorze drobiarskim, jednoczenie rozwija się w sektorze pasz dla bydła i trzody chlewnej.

Projekt ustawy franczyzowej trafił do konsultacji publicznych

31 lipca Projekt ustawy franczyzowej trafił do konsultacji publicznych. Dotychczas w Polsce umowa franczyzy nie podlegała szczegółowym regulacjom prawnym, a jedynie ogólnym zasadom kodeksowym, dotyczącym swobody umów i niedopuszczalnych odstępstw. Z umowy franczyzowej w Polsce korzystają przedsiębiorcy z wielu branż, resort mówi tu o ponad pół miliona zaangażowanych w sieci franczyzowe osób. Samych sieci franczyzowych w Polsce w 2020 r. było ok. 1300. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje projekt ustawy, która ureguluje franczyzę w Polsce.

Resort sprawiedliwości zaznacza w uzupełnieniu do projektu ustawy franczyzowej, że polski kodeks cywilny, ani inne ustawy z obszaru prawa prywatnego, nie regulują treści umowy franczyzy. A rynek franczyzy w naszym kraju rozwija się i ma perspektywy dalszego wzrostu.