7 najciekawszych akwizycji na rynku spożywczym i handlu w I półroczu

Żabka zadebiutowała w segmencie cateringów dietetycznych, Green Factory rozpycha się na rynku sałat w Europie Środkowo-Wschodniej, a Turcy zdobywają polski rynek słodyczy. Dodając do tego informacje o nowych zakładach w Grupie Mlekovita i planach sprzedaży polskiego oddziału Carrefoura wychodzi ciekawe zestawienie przejęć w I półroczu 2021 roku!

1. Żabka przejmuje w segmencie cateringów dietetycznych - Maczfit i Dielty.pl

8 marca 2021 roku Żabka Polska sp. z o.o. oraz właściciele marki Maczfit poinformowali o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie spółki w strukturę tworzącej się Grupy Żabka. Żabka zostanie większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem jej twórcy Macieja Lubiaka w roli prezesa.

22 kwietnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na włączenie spółki Maczfit w strukturę Grupy Żabka. Transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Żabki opartej na rozbudowie ekosystemu modern convenience oraz integracji rozwiązań e-commerce.

Kolejny krok został poczyniony 28 maja, kiedy to spółka oraz firma MasterLifeSolutions, właściciel marki Dietly.pl, zawarły umowę, w efekcie której platforma cateringu dietetycznego dołączyła do Grupy Żabka. Dietly.pl to platforma e-commerce działająca w formule „marketplace” w obszarze rozwiązań dietetycznych.

2. Ekspansja Green Factory

W końcówce marca Green Factory została większościowym udziałowcem wiodącej na rynku litewskim firmy UAB Salpronė. Tym samym producent mieszanek sałat poszerza obszar działalności o kraje bałtyckie.

Połączenie sił z UAB Salpronė to nie pierwsza tego typu transakcja polskiego przedsiębiorstwa. Początkowym krokiem do rozwoju w regionie był zakup fabryki Fino Verde na Ukrainie w 2019 roku. Teraz, po niespełna dwóch latach, Green Factory poszerza obszar działania o kolejne kraje. Mając fabrykę na Ukrainie i Litwie firma zyskuje również możliwość wejścia na Białoruś zamykając tym samym plany rozwoju na Wschodzie.

Tuż po zamknięciu I półrocza, 2 lipca firma poinformowała, że podpisała wiążącą umowę nabycia pakietu większościowego udziałów w węgierskiej K&K Family Kft, przedsiębiorstwa o tożsamym profilu działalności.

3. Turcy kupują akcje ZPC Otmuchów i PWC Odra

Największy w Turcji i 7. na świecie producent słodyczy miękkich Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD:IST) - za pośrednictwem swojej szwedzkiej spółki zależnej Kervan Sweden - podpisał z polskim prywatnym funduszem inwestycyjnym Warsaw Equity Management S.A. ("WEM") i jego podmiotami powiązanymi przedwstępną umowę nabycia większościowego pakietu (z 64,36% do 65,29%) w spółce Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ("ZPC Otmuchów") oraz 26,95% akcji w spółce zależnej od ZPC Otmuchów Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. ("PWC Odra"). Wartość przedsiębiorstwa za 100% kapitału zakładowego ZPC Otmuchów wyniesie 23.500.000 EUR i będzie podlegać korekcie o zadłużenie netto i kapitał obrotowy na dzień zamknięcia transakcji. Cena nabycia 26,95% udziałów PWC Odra została ustalona na poziomie 3.800.000 EUR. W wyniku transakcji Kervan Gıda stanie się większościowym akcjonariuszem ZPC Otmuchów oraz spółki zależnej PWC Odra.

4. Mondelez przejmuje Chipitę

Mondelez International Inc., słodyczowy gigant i właściciel takich marek jak Milka czy Oreo ogłosiła porozumienie w sprawie przejęcia Chipita SA, kluczowego gracza w kategorii rogalików i wypieków w Europie Środkowej i Wschodniej.

Firma Chipita SA, założona w Grecji ponad 40 lat temu, wygenerowała w 2020 r. przychody w wysokości około 580 mln USD i ma udokumentowaną historię stałego wzrostu dzięki portfolio marek rogalików i wypieków, jak: 7Days, Chipicao i Fineti. Wartość transakcji to 2 mld dolarów.

5. Carrefour Polska na sprzedaż?

Francuska prasa poinformowała w czerwcu, że Grupa Carrefour od kilku miesięcy szuka nabywcy dla swoich aktywów w naszym kraju. Prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych sieci – w Polsce i na Tajwanie. Poszukiwanie nabywców zostało zlecone firmie doradczej KPMG.

Grupa Carrefour w I kwartale 2021 r. zanotowała wzrost sprzedaży LfL o 4,2 proc. W Polsce sprzedaż spadła LfL o 2,3 proc. do 494 mln euro. Na koniec pierwszego kwartału Carrefour posiadał w Polsce 947 sklepów, w tym: 90 hipermarketów, 150 supermarketów, 697 sklepów convenience (o 10 więcej niż na koniec 2020 r.) oraz 10 Supeco przekształconych z formatu supermarketowego.

W połowie 2020 r. Carrefour ogłosił w Polsce zwolnienia grupowe. Po kilku miesiącach sieć wycofała się z tego pomysłu, ale związkowcy z sieci informowali, że pracodawca nadal próbował wdrożyć zmiany w zakresie warunków pracy i wynagradzania oraz forsował koncepcję rozszerzenia zakresu zadań i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

6. Mlekovita z dwoma nowymi zakładami

Mlekovita ogłosiła w czerwcu, że 1 lipca br. do Grupy dołączą kolejne podmioty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Kaliszu, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych grupy do 22.

Wniosek o połączenie z Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka wpłynął do UOKiK w kwietniu, a o połączenie z OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim - w maju.

W celu zapewnienia optymalizacji produkcji zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie specjalizował się w produkcji galanterii: twarogów, masła, mozzarelli, śmietany i miksu tłuszczowego. Specjalizacja produktowa w Kaliszu to zaś przede wszystkim asortyment serów twarogowych i śmietankowych, m.in.: twarogów sernikowych i piekarniczych, w tym twarogu sernikowego o 18-procentowej zawartości tłuszczu, mascarpone czy kanapkowych serków śmietankowych.

7. Polski fundusz przejmuje od Greenyard dział żywności gotowej

Cornerstone Investment Management, polski fundusz inwestycyjny private equity, we współpracy z brytyjskim Kartesia, przejmuie za 17 mln EUR holenderski dział żywności gotowej od firmy Greenyard.

Transakcja o wartości 17 mln EUR ma zostać sfinalizowana latem 2021 roku. Przejmowany biznes zlokalizowany jest w Holandii (Velden). Produkowana jest tam gotowa żywność, np. konserwowane warzywa i owoce w puszkach a także dania z makaronem czy sosy, które trafiają na krajowy i zagraniczny rynek.

