Nie zabraknie pieniędzy na 800 plus. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Wzrośnie popularne świadczenie. Prezydent podpisał ustawę, fot. shutterstock

800 plus zamiast 500 plus

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko.

"Dziś wchodzimy w okres przedwyborczy. Niedługo przed wszystkimi Polakami stanie ten podstawowy, zasadniczy wybór, czy chcemy właśnie tej Polski, w której inwestuje się w dzieci, w której inwestycja w dzieci jest najbardziej wartościową inwestycją, czy chcemy takiej Polski, w której mamy się martwić, troszczyć, czy można związać koniec z końcem, od pierwszego do pierwszego, co się zadzieje na basenie, czy dziecko będzie tam przez kogoś napastowane, czy będzie bezpieczne, jak będzie szło do szkoły, czy będzie syte, kiedy będzie w szkole, jaki będzie poziom ubóstwa wśród dzieci" - mówił szef rządu.

Andrzej Duda: mamy solidnie zabezpieczony budżet

Wskazał, że "to jest ta podstawowa różnica, to jest podstawowy wybór, przed którym stoimy".

"Ale też trzeba bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, że teraz wszyscy straszą, że ten powiększony program 800 plus, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko, zabraknie pieniędzy". "Od lat słyszymy +nie ma pieniędzy i nie będzie+, +nie da się+, +nie uda się+, to ich straszenie pęka, jak te banieczki mydlane. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie" - podkreślił premier.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

800 plus ma być wypłacane od 1 stycznia 2024 roku. Jak informuje samorzad.infor.pl rodzice, który złożyli wniosek o 500+ w 2023 r. i mają przyznane 500+ na rozpoczęty niedawno okres świadczeniowy, wniosek o 800+ będą składać dopiero od 1 lutego 2024 r., gdy ZUS zacznie przyjmować wnioski na okres świadczeniowy startujący od 1 czerwca przyszłego roku.