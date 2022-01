82 proc. Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen

Rosnąca inflacja i niepewność wywołana wciąż trwającą pandemią skłaniają konsumentów do bardziej ostrożnego planowania domowych finansów i regularnego gromadzenia oszczędności. Najnowszy PAYBACK Opinion Poll sprawdza, jakie Polacy mają podejście do oszczędzania, ile odkładają oraz jak oceniają swoją sytuację finansową.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 19-01-2022, 14:00

Najnowszy PAYBACK Opinion Poll sprawdza, jakie Polacy mają podejście do oszczędzania / fot. PTWP

Swoją sytuację finansową na ogół oceniamy jako średnią – tak wskazała połowa badanych, którzy wzięli w ankiecie PAYBACK Opinion Poll. Na dobry stan domowych finansów wskazuje niemal co trzeci ankietowany, a jednoznacznie jako zły ocenia go tylko co dziesiąty respondent.

Ponadto, zdaniem blisko 50% uczestników badania PAYBACK, ich sytuacja finansowa przez ostatnie pół roku pozostała bez zmian, a w przypadku 13% ankietowanych poprawiła się. Zgoła inna opinię ma jednak 38% respondentów, którzy oceniają ją jako gorszą. W przypadku 60% ankietowanych z tej grupy powodem jest rosnąca inflacja, 12% wskazuje na negatywny wpływ trwającej pandemii, a co dziesiąty – na niekorzystne zmiany w zawodowym życiu, np. utratę pracy.

– Inflacja to jedno z najpoważniejszych zmartwień Polaków. Blisko połowa respondentów zamierza z tego powodu ograniczyć swoje wydatki, a 12% zamierza nawet zmienić pracę na lepiej płatną, aby poradzić sobie z coraz wyższymi kosztami życia. Tym bardziej że zdecydowana większość ankietowanych, bo 82%, spodziewa się dalszego wzrostu cen – komentuje Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w PAYBACK Polska.

Niepewnością mogą również napawać zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Co trzeci respondent nie wie jeszcze, jak nowe regulacje przełożą się na jego wynagrodzenie, co czwarty badany obawia się, że jego zarobki zmaleją, a tylko co dziesiąty spodziewa się ich wzrostu. Jednocześnie, zdaniem prawie 30% ankietowanych Polski Ład nie wpłynie na wysokość ich pensji.

Zwykle odkładamy po kilkaset złotych

Jeśli chodzi o stosunek do oszczędzania – szala nieznacznie, ale jednak przesuwa się w stronę tej grupy Polaków (55%), która deklaruje, że oszczędności posiada. Z kolei 45% przyznaje, że nie ma żadnej poduszki finansowej. Powodem są najczęściej zbyt niskie zarobki w stosunku do wysokości wydatków, na co wskazuje aż 73% ankietowanych w tej grupie. Tym bardziej że większość respondentów PAYBACK Opinion Poll posiada różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Najczęściej są to kredyty konsumpcyjne lub hipoteczne, które wskazało odpowiednio 40% i 23% ankietowanych. Ci z nas, którzy oszczędzają, zazwyczaj robią to, gdy pojawią się finansowe nadwyżki – tak wskazało 57% respondentów. Z kolei 43% ankietowanych stara się odkładać co miesiąc stałą kwotę.

Średnio, miesięcznie udaje się im odłożyć między 201 a 500 PLN (30% respondentów), między 101 a 200 PLN (20%) lub 501 – 1000 PLN (19%).

Powody, dla których oszczędzamy są rozmaite. Najczęściej robimy to, aby zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych wydatków (17%), zbierając na wakacyjny wyjazd (14%), zakup nieruchomości (13%) lub remont (10%).

Oszczędzanie weszło nam w krew?

Nasz stosunek do oszczędzania jest najczęściej neutralny – dla blisko połowy jest to po prostu nawyk. Z kolei 27% ankietowanych traktuje to jako przykry obowiązek, a co czwarty respondent… oszczędzać lubi.

Ostrożnym optymizmem napawa fakt, że prawie 60% respondentów ocenia wysokość swoich oszczędności jako bardzo lub relatywnie satysfakcjonującą, w przeciwieństwie do 41% badanych, którzy nie są zadowoleni z ilości środków, jakie do tej pory zebrali.

A jak w tym roku zamierzamy gromadzić pieniądze? Podobny odsetek ankietowanych albo będzie odkładać gotówkę (36%), albo skorzysta z tradycyjnego konta oszczędnościowego (31%). Najmniej popularną formą oszczędzania będą lokaty terminowe, fundusze emerytalne, akcje, fundusze inwestycyjne i obligacje skarbowe, które zaznaczyło po kilka procent badanych. Jednocześnie 21% respondentów nie zamierza w tym roku w ogóle oszczędzać.

Początek roku to ambitne postanowienia

Najnowszy PAYBACK Opinion Poll pytał respondentów nie tylko oszczędzanie, ale i ich stosunek do noworocznych postanowień. Okazuje się, że w tej kwestii Polacy są bardzo sceptyczni. Aż 60% z nas nie ma w tym roku żadnych postanowień. Ci nieco bardziej optymistyczni i mający wiarę w swoją konsekwencję, planują skupić się w nadchodzących miesiącach na swoim zdrowiu (17%), uprawianiu sportu (13%), wyglądzie i dbaniu o siebie oraz oczywiście – gromadzeniu oszczędności (po 11%). Co ważne, aż 63% osób z tej grupy ankietowanych deklaruje, że zazwyczaj udaje im się osiągnąć swoje noworoczne cele.