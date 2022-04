9 najważniejszych newsów w branży spożywczo-handlowej w I kw. 2022 roku

Od 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Od 1 lutego br. ustawodawca obniżył też stawkę VAT do 0% na wybrane wszystkie artykuły spożywcze. 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ma ona wpływ na polską gospodarkę, w tym branżę spożywczą i handlową. Oto 9 newsów z I kwartału 2022 roku.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-04-2022, 10:42

1. Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA

3 stycznia 2022 r. Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA, jednego z liderów rynku rogalików i wypieków w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii przekąsek. Mondelez przejmuje właściciela marki 7 Days. Przejęcie stanowi kamień milowy w planie strategicznym spółki, koncentrującym się na przyspieszeniu wzrostu w głównych dzielnicach przekąskowych, przy jednoczesnym dalszym rozszerzaniu obecności na kluczowych rynkach.

2. Dwie ważne zmiany w branży handlowej

Od 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej. Większość sklepów dostosowała się do nowych przepisów, ale niektóre placówki Intermarche ogłosiły, że są dworcem autobusowym lub czytelnią, dzięki czemu otworzyły się w niehandlowe niedziele. Związkowcy z Solidarności protestowali przeciw temu, a PIP zaczęła kontrolować sklepy, aby sprawdzić, czy działają zgodnie z prawem.

Od 1 lutego br. ustawodawca obniżył stawkę VAT do 0% na wszystkie artykuły spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5% VAT. Obniżenie stawki VAT do zera obejmuje takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Sklepy wprowadziły obniżki cen wynikające ze zmiany VAT.

3. Wojna na Ukrainie: UE nakłada sankcje na Rosję

24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą. Rozpoczęła się wojna. Prezydent Zełenski ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju i podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Do Polski napływa tysiące Ukraińców, którzy uciekają przed wojenną zawieruchą. Są to głównie osoby starsze i kobiety z dziećmi. Wiele firm, w tym spożywcze, handlowe i logistyczne, zaczęło oferować pomoc Ukraińcom. Ze sklepów wycofywane są rosyjskie i białoruskie produkty, część firm zamyka swoje przedstawicielstwa i zakłady w Rosji, wiele państw nakłada na Rosję sankcję. Konsumenci martwią się, że wzrośnie inflacja, a żywność i gaz jeszcze bardziej podrożeją.

4. Wojna w "spichlerzu świata"

- Wojna na Ukrainie spowoduje dalszy wzrost notowań zbóż na giełdach światowych, ceny ziarna już od kilku dni rosną. Drożej będzie także w Polsce - powiedziała prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.

- Jest to wojna w "spichlerzu świata", bo Rosja jest pierwszym eksporterem pszenicy, a Ukraina - czwartym - tłumaczyła szefowa Izby. Rosja w ubiegłym roku miała 17 proc. udział w międzynarodowym handlu pszenicą, a Ukraina -12 proc. w handlu pszenicą i 20 proc. udział w handlu kukurydzą - dodała.

- Gdyby Ukraina ograniczyła eksport zbóż mogłoby to spowodować problemy w wielu krajach - arabskich i afrykańskich. Głównym odbiorcą tamtejszego zboża są kraje arabskie, a zwłaszcza Egipt, który całkowicie jest uzależniony od importu - zaznaczyła Piątkowska.

Jeżeli chodzi o Polskę, to nasz kraj jest także sporym eksporterem ziarna, więc nie ma obaw, że nam zboża zabraknie, ale przełoży się to na ceny, gdyż one podążają za notowaniami giełdowymi. A te mogą być rekordowe - zauważyła prezes IZ-P.

5. Utrata ukraińskiego rynku odbije się na branży mlecznej

- Ukraina jest znaczącym dla polskiego mleczarstwa rynkiem zbytu i utrata tego kierunku eksportu niewątpliwie odbije się negatywnie na sytuacji w branży - powiedział Edward Bajko, prezes SM Spomlek i Polskiej Izby Mleka.

W tej chwili mleczarnie wstrzymały wysyłki produktów przygotowanych już do eksportu ponieważ niemożliwa jest realizacja płatności. - W pierwszej chwili odczują to głównie eksporterzy, ale jeżeli sytuacja się szybko nie unormuje, to te produkty będą musiały być ulokowane na rynku wewnętrznym i mogą przejściowo wywoływać presję na obniżki cen zbytu przez wszystkie mleczarnie - uważa prezes Bajko.

6. Konflikt na Ukrainie może wpłynąć na rynek drobiu

Konflikt na Ukrainie może mocno wpłynąć na unijny rynek drobiu, głównie poprzez osłabienie pozycji ukraińskiego potentata drobiarskiego MHP - mówi nam Adam Kurowski, analityk rynku drobiarskiego.

- Pamiętajmy, że mówimy o gigancie w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. MHP zaopatruje przecież nie tylko rynek UE w fileta, ale wysyła mięso także na Bliski Wschód, do Azji i Afryki. Brak paliwa czy prądu może zachwiać działalnością grupy, której operacyjne centrum i cały łańcuch produkcyjny: fermy, ubojnie znajdują się w większości na Ukrainie. Nie wykluczałbym też czarnego scenariusza w postaci wrogiego przejęcia aktywów firmy przez któregoś z rosyjskich oligarchów - dodaje.

7. Drożeją drób i jaja w hurcie

- Gwałtownie idą w górę ceny produktów drobiarskich. Głównym powodem tego jest wojna na Ukrainie oraz to, że dostawy z tego kraju wypadły z międzynarodowych rynków – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Izbę ceny skupu kurcząt rzeźnych od końca stycznia wzrosły już o 25 procent, a ceny skupu jaj spożywczych o około 23 procent. Analitycy KIPDiP przewidują, że trend wzrostowy jeszcze przyspieszy.

8. Praca w sklepach dla uchodźców z Ukrainy

W branży handlowej Ukraińcy mogą znaleźć pracę m.in. jako kasjer, sprzedawca, pracownik wsparcia sprzedaży, pracownik magazynu, kierowca czy operator wózka widłowego. Oto kilka przykładów sieci handlowych, w których Ukraińcy mogą znaleźć pracę.

Aldi przygotowało uproszczoną ścieżkę zatrudnienia nie tylko dla rodzin swoich ukraińskich pracowników, ale także dla wszystkich obywateli Ukrainy ubiegających się o pracę. Niezbędna jest podstawowa znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Oferty pracy: praca.aldi.pl

Kaufland publikuje oferty pracy w języku ukraińskim i oferuje pomoc uchodźcom w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności oraz pozwoleń. W tym celu zatrudnił specjalistę HR, który biegle posługuje się językiem ukraińskim. Oferty pracy: kariera.kaufland.pl

9. Powstaje Krajowa Grupa Spożywcza

Grupę ma tworzyć 15 wiodących spółek podzielonych na sześć segmentów: produkcja nasienna, produkcja cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze. Powstanie silna spółka w segmencie rolno-spożywczym, z kapitałem Skarbu Państwa. Ma ona konkurować na rynkach polskim i zagranicznym. Integratorem grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa.