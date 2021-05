90 mln zł z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafiło do firm

JAk poinformowała w piątek Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), blisko 90 mln zł wsparcia z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafiło dotąd do prawie 2,8 tys. firm w regionie.

Autor: PAP

Data: 07-05-2021, 14:42

Blisko 90 mln zł wsparcia z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafiło dotąd do prawie 2,8 tys. firm w regionie / fot. PTWP

Nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej został przeprowadzony pod koniec sierpnia 2020 r. i zakończył się w ciągu minuty. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, a przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł. O uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi decydowały ułamki sekundy. Złożono ponad 50 tys. wniosków. Zakwalifikowanych zostało ok. 3000 podmiotów.

Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów dotyczących procedury przeprowadzenia naboru przez WARP, marszałek województwa wielkopolskiego zdecydował o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Jego zadaniem miało być sprawdzenie przebiegu procesu przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. botów. Audyt potwierdził, że system umożliwiał skuteczne złożenie wniosków i nie preferował określonej grupy wnioskodawców. Wypłaty rozpoczęto pod koniec grudnia.

Zespół prasowy WARP poinformował w piątek, że Agencja w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej wypłaciła dotąd blisko 90 mln zł. Wsparcie trafiło do 2770 podmiotów, czyli prawie 97 proc. zakwalifikowanych firm.

Przypomniano, że pod koniec marca WARP rozpoczęła weryfikację wniosków, podpisywanie umów oraz wypłatę grantów podmiotom z listy rezerwowej. Kwalifikacja do wypłat następuje według kolejności zajmowanej przez firmy na tej liście.

Wsparcie dla firm z listy rezerwowej wynika z przeprowadzenia weryfikacji zakwalifikowanych wniosków i wprowadzenia korekt, przez co zmniejszono kwoty niektórych wypłat. "Z uwagi na powyższe działania dokonano niezbędnych zmian w regulaminie projektu i wydłużono okres podpisywania umów z grantobiorcami do dnia 30 czerwca 2021 roku" - podano.

Zaznaczono przy tym, że WARP, rozumiejąc trudną sytuację przedsiębiorstw, "dokłada wszelkich starań, by weryfikacja dostarczonej dokumentacji była przy zachowaniu szczególnej staranności jak najszybsza". Formalnie spółka od momentu dostarczenia pełnej dokumentacji ma 30 dni na podpisanie umowy, jednak, jak wskazano, WARP zatrudniła dodatkowych analityków by skrócić ten czas do "niezbędnego minimum".

W informacji podkreślono, że dotychczasowe wypłacanie wsparcia w transzach było uzależnione od terminarza przekazywania WARP pieniędzy unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. "W dniu, w którym środki z BGK trafiały na konto WARP, w całości były one przesłane w postaci grantów przedsiębiorcom" - zaznaczono.

Przypomniano również, że zarząd spółki, biorąc pod uwagę kondycję przedsiębiorstw, zdecydował o czasowym wypłacaniu przyznanych grantów ze środków własnych, na co do tej pory agencja wydała blisko 10 mln zł.