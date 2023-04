Biznes i technologie

Adam Glapiński pochwalił się, ile zarabia. "3-4 razy mniej niż prezesi banków"

Autor: PAP

Data: 06-04-2023, 15:42

Polski zwyczaj jest taki, że podaje się wynagrodzenie brutto, ale moje wynagrodzenie netto, to co trafia na konto to około 600 tys. zł rocznie – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Adam Glapiński o inflacji: Realizuje się projekcja inflacyjna, którą nasz bank przedstawił. fot. PAP