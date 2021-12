Agro Unia: Wszystkie produkty powinny być oznaczane flagą kraju pochodzenia

AgroUnia chce, by wszystkie produkty były obowiązkowo oznaczane flagą kraju pochodzenia. - Dziś nie wiadomo skąd jest np. czekolada w Lidlu i wiele innych rzeczy. Nie wiadomo kto je produkuje i w jakim standardzie - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl Michał Kołodziejczak.

Autor: AT

Data: 14-12-2021, 14:50

Lider Agro Unii Michał Kołodziejczak postuluje, by wszystkie produkty spożywcze były oznaczane flagą kraju pochodzenia. fot. Radek Pietruszka

Agro Unia chce 70 procent polskiej żywności w sklepach

AgroUnia podczas swojej pierwszej konwencji programowej na początku grudnia zaproponowała, aby 70 proc. produktów w sklepach stanowiły produkty polskie. (zob. AgroUnia chce 70 procent polskich produktów na półkach)

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, chodzi

o to, żeby strategiczne produkty żywnościowe nie były wypierane z rynku przez zagraniczne.

- Nie mówimy o wypaczonych definicjach polskiego produktu typu produkowany w Polsce przez zagraniczne koncerny. Polskie mięso wieprzowe, warzywa czy owoce nie mogą być wypierane z rynku przez produkty zagraniczne, bo grozi to załamaniem krajowej produkcji. Sklepy stosują działania, by nie kupować polskich produktów tylko zagraniczne i w ten sposób podporządkowywać sobie producentów. Ci z kolei rezygnują z produkcji, co zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Wymóg 70 proc. polskich produktów na półkach ma przyczynić się do tego żeby ta strategiczna dla Polski produkcja była utrzymana - dodał.

Agro Unia chce znakowania żywności flagą kraju pochodzenia

Kołodziejczak dodaje, że to, jaki urząd czy resort miałby kontrolować zachowanie owych 70 proc. przez sieci jest sprawą wtórną.

- Chcemy też żeby wszystkie produkty były obowiązkowo oznaczane flagą kraju pochodzenia. Dziś nie wiadomo skąd jest np. czekolada w Lidlu i wiele innych rzeczy. Nie wiadomo kto je produkuje i w jakim standardzie, jakie są normy pozostałości pestycydów itp. - dodał.

Agro Unia: Polska żywność jest produktem premium

Lidera AgroUnii zapytaliśmy także o często podnoszony w branży argument, że kraj, który eksportuje żywność za ponad 30 mld euro rocznie, nie powinien wprowadzać tego rodzaju protekcjonistycznych rozwiązań.

- To bełkot powtarzany przez tych, którzy zarabiają na przywożeniu do polski śmieciowego jedzenia. Polska żywność na zagranicznych półkach jest niszowa. Jeżeli ktoś twierdzi, że w jakimś kraju stanowi ona przynajmniej 30 proc. to gratulacje. Nasza żywność jest eksportowana bo jest lepsza, jest produktem premium, który jest pożądany przez odbiorców. Nikt nie zrezygnuje z takiego produktu wysokiej jakości - podsumował.