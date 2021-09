Akcyza i stopień Plato kością niezgody wódki i piwa

Walka branży spirytusowej i branży piwnej trwa od lat, a w tym roku jeszcze się nasiliła. Najpierw w lipcu pojawił się niekorzystny dla piwa raport przygotowany na zlecenie branży spirytusowej, zaś w ostatnich dniach branża alkoholi mocnych podniosła kwestię podwyższenia akcyzy na piwo.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 17-09-2021, 08:02

Obecnie na wyroby spirytusowe akcyza jest liczona od zawartości alkoholu w produkcie, zaś na piwo od tzw. stopnia Plato (w przybliżeniu od zawartości ekstraktu w danym gatunku)fot. unsplash.com

W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy nawołujące do zmiany konstrukcji akcyzy na piwo w Polsce i wyrównania jej poziomu ze stawkami obowiązującymi napoje spirytusowe. Pojawiła się też informacja, że gotowy jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada drastyczne podniesienie akcyzy na piwo. Takie rozwiązanie popierane przez ministra zdrowia i szefa sejmowej komisji finansów publicznych może przynieść budżetowi państwa 4-5 mld złotych rocznie.

Branża piwowarska podkreśla, że forsowane przez branżę spirytusową rozwiązania dążące do zrównania stawek akcyzowych na piwo ze stawkami akcyzy na alkohol etylowy w rzeczywistości będą oznaczały dla piwowarów blisko trzykrotną podwyżkę i wpłyną negatywnie na kondycję branży.

Eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oceniają, że w Polsce nie ma przestrzeni na podwyżkę akcyzy na piwo. I podkreślają, że w ciągu ostatnich 20 lat akcyza na piwo wzrosła o ok. 40 proc., podczas gdy opodatkowanie mocnych alkoholi spirytusowych pozostało bez zmian. Wyrównanie tej różnicy i podwyżka akcyzy na wódkę w podobnej wysokości zapewniłaby 3 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

Na wyroby spirytusowe akcyza jest liczona od zawartości alkoholu w produkcie, zaś na piwo od tzw. stopnia Plato (w przybliżeniu od zawartości ekstraktu w danym gatunku). Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi obecnie 6275,00 zł od 1 hl czystego alkoholu etylowego w gotowym wyrobie. Z kolei stawka akcyzy na piwo to 8,57 zł od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (liczba stopni Plato oznacza ekstrakt zawarty w 100 kg brzeczki podstawowej).

Walka o akcyzę

- Od dobrych trzech lat mamy do czynienia z bezpardonowym atakiem branży spirytusowej na piwo. Zamiast próbować konkurować jakością swoich wyrobów, wódka usiłuje pogorszyć sytuację branży piwnej, upatrując w niej przyczynę wszystkich swoich problemów, w tym zmiany strukturalnej na naszym rynku, czyli przesunięcia konsumpcji z alkoholi wysokoprocentowych na niskoprocentowe – mówi Marek Kamiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy nawołujące do zmiany konstrukcji akcyzy na piwo w Polsce i wyrównania jej poziomu ze stawkami obowiązującymi napoje spirytusowe, a w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że gotowy jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada drastyczne podniesienie akcyzy na piwo. Takie rozwiązanie popierane przez ministra zdrowia i szefa sejmowej komisji finansów publicznych może przynieść budżetowi państwa 4-5 mld złotych rocznie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Branża piwowarska podkreśla, że forsowane przez branżę spirytusową rozwiązania dążące do zrównania stawek akcyzowych na piwo ze stawkami akcyzy na alkohol etylowy w rzeczywistości będą oznaczały dla piwowarów blisko trzykrotną podwyżkę i wpłyną negatywnie na kondycję branży.

- Propozycja branży spirytusowej, która chce podnieść akcyzę na piwo, nie ma nic wspólnego ani ze sprawiedliwością, ani z uporządkowaniem akcyzy, ani tym bardziej ze zdrowiem Polaków. Jej celem jest przekierowanie konsumpcji z alkoholi niskoprocentowych, takich jak piwo, na alkohole wysokoprocentowe, takie jak wódka. Branża spirytusowa próbuje wylobbować droższe piwo tylko po to, żeby sprzedawać więcej wódki. Głęboko wierzymy w to, że Sejm nie będzie pracował nad ustawą autorstwa doradców podatkowych opłacanych przez producentów spirytusów – mówi Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

- Uważamy, że forsowanie tego żądania jest równoznaczne z planem zniszczenia polskiego sektora piwowarskiego. Jego realizacja doprowadziłaby do głębokiego załamania nie tylko browarów, ale również ogromnej liczby innych podmiotów gospodarczych powiązanych lub zależnych od produkcji piwa. Jednocześnie, skutkiem takiej zmiany byłby wzrost sprzedaży napojów spirytusowych, zwłaszcza wódki - mówi też Bartłomiej Morzycki.

Akcyza na piwo, akcyza na wódkę

Eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oceniają jednak, że w Polsce nie ma przestrzeni na podwyżkę akcyzy na piwo. I podkreślają, że w ciągu ostatnich 20 lat akcyza na piwo wzrosła o ok. 40 proc., podczas gdy opodatkowanie mocnych alkoholi spirytusowych pozostało bez zmian. Wyrównanie tej różnicy i podwyżka akcyzy na wódkę w podobnej wysokości zapewniłaby 3 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

– Jeśli budżetowi potrzebne są dodatkowe środki, m.in. z uwagi na konieczność realizacji Polskiego Ładu, to nie znajdujemy powodu, dla którego miałby kontrybuować je wyłącznie mały polski biznes, jak przewiduje program, albo branża piwowarska, która i tak od lat płaci coraz wyższe podatki. Przestrzeń do podwyżek akcyzy istnieje natomiast w odniesieniu do napojów spirytusowych, które w dalszym ciągu opodatkowane są niemal tak samo, jak 20 lat temu – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Akcyza to drugie, największe po podatku VAT, źródło dochodów do budżetu państwa, które zapewnia 70–75 mld zł wpływów rocznie. Jest ona jednocześnie jednym z narzędzi kształtowania polityki zdrowotnej państwa. Niższe opodatkowanie lekkich, niskoprocentowych napojów alkoholowych i wyższe mocnych alkoholi służy ograniczeniu szkód społecznych spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją. Branża spirytusowa w sposób fałszywy zasłania się troską o zdrowie Polaków, podczas gdy w rzeczywistości ma na celu zwiększenie konsumpcji napojów wysokoprocentowych czyli pogorszenie zdrowia konsumentów alkoholu. We wszystkich krajach UE akcyza na mocne alkohole jest zdecydowanie wyższa niż na piwo. W Polsce różnica ta wynosi 2,9:1 i jest odzwierciedleniem proporcji stawek minimalnych określonych w dyrektywie unijnej. To jest racjonalna strategia i nie ma żadnego powodu, dla którego politycy mieliby teraz dokonywać brutalnej ingerencji w strukturę rynku.

ZPP wskazuje też, że branża piwna została w istotnym stopniu dotknięta przez pandemię koronawirusa – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w rezultacie ograniczeń nałożonych na gastronomię. Sektorowi nie pomogła również dziesięcioprocentowa podwyżka akcyzy. W rezultacie powyższych okoliczności konsumpcja piwa w 2020 roku spadła o 1,7 proc. co sprawia że jest to najbardziej dotknięta podwyżką akcyzy i pandemią kategoria napojów alkoholowych. Dane rynkowe NielsenIQ pokazują, że od kilku lat sprzedaż piwa w Polsce spada, a rośnie sprzedaż alkoholi mocnych. W pandemicznym 2020 r. sprzedaż piwa spadła o 1,7 proc., podczas gdy wódki i innych alkoholi mocnych Polacy wypili o 2,4 proc. więcej.

Będzie jednolity system naliczania akcyzy na napoje alkoholowe?

Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy uważa, że wszyscy powinni płacić akcyzę od zawartości alkoholu. Podkreśla, że w Polsce należałoby wprowadzić jednolity system naliczania akcyzy na napoje alkoholowe. Na wyroby spirytusowe akcyza jest liczona od zawartości alkoholu w produkcie, zaś na piwo od tzw. stopnia Plato (w przybliżeniu od zawartości ekstraktu w danym gatunku), co według branży jest niesprawiedliwe i zaniża wpływy do budżetu z akcyzy oraz prowadzi do zwiększonej sprzedaży i spożycia piwa.

Piwo opodatkowane jest w Polsce akcyzą nie wg zawartości czystego alkoholu etylowego w gotowym wyrobie, lecz wg tzw. skali Plato. Jest to możliwość przewidziana przez prawo unijne i stosunkowo powszechnie stosowana, przede wszystkim w państwach o istotnych tradycjach piwowarskich (Niemcy, Czechy, Belgia, Polska, ale też np. Hiszpania, Portugalia, czy Włochy ). W praktyce zdecydowana większość europejskiego rynku piwnego jest objęta akcyzą obliczaną na podstawie skali Plato, ponieważ łącznie – w państwach stosujących ten system – żyje ponad 70% wszystkich mieszkańców UE.

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi w tej chwili 6275,00 zł od 1 hl czystego alkoholu etylowego w gotowym wyrobie. Z kolei stawka akcyzy na piwo to 8,57 zł od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (liczba stopni Plato oznacza ekstrakt zawarty w 100 kg brzeczki podstawowej).