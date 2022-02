Andrzej Duda: Polska chce ekspresowego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej

Prezydent Andrzej Duda przekazał w sobotę za pośrednictwem Twittera, że status kandydata do Unii Europejskiej powinien być natychmiast przyznany Ukrainie.

Autor: AK

Data: 26-02-2022, 15:47

Prezydent Andrzej Duda w Senacie/ fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" - napisał w sobotę po południu prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Podobnego zdania jest prezydent Litwy. Nauseda po przybyciu do Berlina, jeszcze przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec, powiedział - powołując się na rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - że "perspektywa unijna" byłaby dla Ukrainy "bardzo dobrą perspektywą". Jego zdaniem realna możliwość wejście do UE zmotywuje mieszkańców Ukrainy do skuteczniejszej obrony swojego kraju.

- Ważna jest też realna pomoc wojskowa dla Ukrainy - dodał.

Z kolei, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", trzy czwarte Polaków chce jak najszybszego wstąpienia Ukrainy do NATO.