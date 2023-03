Jeśli firmy spożywcze nie zrealizują poziomów zakładanych w prawie unijnym, poziomów zbiórki, recyklingu, poziomów użytego recyklatu oraz surowców wtórnych, zapłacą kary – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Andrzej Gantner: Ważne, aby system kaucyjny powstał w 2025 roku, fot. shutterstock

Trwają prace nad systemem kaucyjnym

- Jeśli firmy spożywcze nie zrealizują poziomów zakładanych w prawie unijnym, poziomów zbiórki, recyklingu, poziomów użytego recyklatu oraz surowców wtórnych, zapłacą kary. Odpowiednie przepisy wynikają z dyrektywy Single Use Plastic, która w Polsce jest implementowana poprzez ustawę procedowana obecnie w Sejmie – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Ta ustawa jest spóźniona o prawie dwa lata. Żeby zrealizować obowiązki, jakie nakłada na branżę napojową, potrzebna jest druga ustawa pozwalająca na szybkie rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu kaucyjnego - tłumaczy.

Kiedy powstanie efektywny system kaucyjny?

Przez wiele miesięcy odbywały się konsultacje w sprawie projektu ustawy i poprawek. Firmy spożywcze zgłaszały swoje postulaty i duża ich część w drugim projekcie ustawy została uwzględniona.

- Obecny kształt projektu daje według naszych analiz realną szansę, że w Polsce w roku 2025 może powstać efektywny środowiskowo i ekonomicznie system kaucyjny. Co prawda ustawodawca nie zgodził się na jednego operatora utworzonego przez firmy napojowe tzw. wprowadzających, ale uwzględnił „bezpieczniki”. Gwarantują one równy dostęp do rynku wszystkim operatorom. Warto też zaznaczyć, że od 2025 roku każda butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25 procent surowca wtórnego, czyli recyklatu. Ustawa gwarantuje firmom dostęp do recyklatu poprzez ich operatora. Jednak warunkiem głównym jest to, aby system powstał w 2025 roku - tłumaczy Gantner.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zdaniem Andrzeja Gantnera gospodarka obiegu zamkniętego i związane z nią nowe regulacje, to strategiczne zagadnienie dla rolnictwa i przetwórstwa w każdym kraju Unii Europejskiej.

- Strategie Green Deal, Fit for 55 znajdą swoje konkretne odzwierciedlenia w aktach wykonawczych, co oznacza nowe obowiązki przedsiębiorców, a co za tym idzie nowe koszty. Zmiany będą dotyczyć całego spektrum funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mówimy tu o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, śladzie węglowym i wodnym, ekoprojektowaniu, gospodarce odpadami opakowaniowymi, znakowaniu produktów żywnościowych oraz raportowaniu ESG - mówi.

- Z niektórymi z nich już możemy się zapoznać. 30 listopada 2022 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Określa on szczegółowe zasady zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym minimalizowania opakowań, zasady ponownego użycia określające obowiązkowy procent opakowań wielokrotnego użytku, zawartości surowców wtórnych w nowych opakowaniach oraz wskaźniki decydujące o uznaniu opakowania za nadające się do recyklingu. Zwróćmy uwagę, że opakowania produktów żywnościowych mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości - podsumowuje Andrzej Gantner.

