Apel w obronie TVN: Wolne media fundamentem demokracji

17 grudnia Sejm uchwalił ustawę LEX TVN. Jest to atak na wolne media, który ma pozbawić Państwa możliwości oglądania wszystkich kanałów TVN. Prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji. Dziękujemy za wsparcie - pisze TVN.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 20-12-2021, 11:58

Apel w obronie TVN to odpowiedź na odrzucenie weta Senatu i przyjęcie przez Sejm LEX TVN. / fot. TVN

- Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki. Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami. W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby2,4 miliona podpisów pod apelem w obronie TVN niezwłocznie zawetował LEX TVN - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej apel.tvn.pl

Na wspomnianej stronie można składać podpisy pod apelem w obronie stacji.

Jak podaje portal tvn24.pl, w poniedziałek do godz. 11 pod apelem w obronie stacji znalazło się już ponad 2,4 miliona podpisów.

Z kolei w niedzielę, 19 grudnia, w wielu miastach w całej Polsce odbyły się manifestacje w obronie TVN i wolnych mediów.