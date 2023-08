Biznes i technologie

ARiMR: ok. 600 mln zł wsparcia trafiło do producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki

Autor: PAP

Data: 02-08-2023, 07:40

Ok. 600 mln zł wsparcia trafiło do 58 tys. rolników, którzy do 14 kwietnia br. sprzedali pszenicę, kukurydzę lub grykę - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa. Wnioski o wsparcie złożyło też 117 tys. producentów, którzy sprzedali zboże między 15 kwietnia a 15 lipca br.

ARiMR: blisko 600 mln zł wsparcia trafiło do producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki/ fot.shutterstock.com/marekusz