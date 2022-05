Bank Pekao wprowadził konto dla uchodźców z Ukrainy

Bank Pekao wprowadził do oferty nowy bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Pomocne, które jest przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy - poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie.

Autor: PAP

Data: 09-05-2022, 12:19

W przypadku Konta Pomocnego maksymalne saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. złotych, suma miesięcznych wpływów na rachunek może wynieść 10 tys. złotych, łączna kwota transakcji obciążających rachunek nie może być wyższa niż 15 tys. zł miesięcznie; fot. unsplash

Kto może założyć Konto Pomocowe?

Jak informuje Bank, konto będą mogły otworzyć osoby, które nie posiadają paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards.

"Do otworzenia Konta Pomocnego wystarczy jeden z następujących dokumentów: paszport wewnętrzny - grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy, polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel" - napisano w komunikacie.

Konto Pomocne: Ile ważne?

Konto Pomocne jest rachunkiem na czas określony, który wynosi 12 miesięcy. Jest to rachunek całkowicie bezpłatny - Bank Pekao nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty do konta, wpłaty/wypłaty gotówki wszystkich bankomatach w Polsce i za granicą, za polecenia przelewów krajowych, jak również za wszystkie polecenia przelewu wychodzące w tym do banków w Ukrainie i przychodzące z banków z Ukrainy - podano.

W przypadku Konta Pomocnego maksymalne saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. złotych, suma miesięcznych wpływów na rachunek może wynieść 10 tys. złotych, łączna kwota transakcji obciążających rachunek nie może być wyższa niż 15 tys. zł miesięcznie.

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,26 mln osób - podała w poniedziałek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,6 tys. osób.

Poniedziałek jest 75. dniem wojny.