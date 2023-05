Biznes i technologie

Baryłka ropy Brent zdrożała do 79,36 dolarów

Autor: PAP

Data: 02-05-2023, 08:30

We wtorek po godz. 8 cena baryłki ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie wzrosła o 0,06 proc., do 79,36 dol.; notowania amerykańskiej odmiany WTI zwyżkowały o 0,15 proc., do 75,77 dol.

Baryłka ropy Brent zdrożała do 79,36 dolarów /fot. pixabay