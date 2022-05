Bez większej zmienności w kursie złoty do euro

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się na obecnych poziomach, polska waluta może tracić do amerykańskiego dolara - prognozuje główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Na krajowym rynku długu ekonomista oczekuje stabilizacji rentowności, w oczekiwaniu na nowe impulsy.

Autor: PAP

Data: 12-05-2022, 19:07

Bez większej zmienności w kursie złoty do euro /fot. PTWP

Stabilizacja stosunku złotego do euro

"Na kursie eurozłotego widać stabilizację. To jest o tyle pozytywne, że mamy dość dużą nerwowość na rynku i zwykle to okres, kiedy złoty traci, nawet do euro. Euro jest jednak bardzo słabe wobec dolara i efekt jest taki, że mamy kurs USD/PLN blisko 4,50. Spodziewam się, że tak zostanie - kurs EUR/PLN będzie dość stabilny, o ile nie dojdzie do jakiegoś szoku na rynku - w takich sytuacjach złoty będzie mocniej tracił" - powiedział PAP Biznes Kwiecień.

"Na razie nerwowość jest kontrolowana i eurozłoty pozostanie na zbliżonych poziomach. To będzie oznaczało, że kurs USD/PLN będzie trochę 'na łasce' tego, co będzie się działo na eurodolarze. Jeśli trend będzie kontynuowany złoty może tracić do dolara - Fed mocno zacieśnia politykę, podczas gdy EBC boi się wykonać ruch" - dodał.

Rynek czeka na impulsy

Na krajowym rynku długu ekonomista oczekuje stabilizacji rentowności, w oczekiwaniu na nowe impulsy.

Na rynku długu sytuacja trochę się poprawiła, dzięki temu, że w tej nerwowości na rynkach światowych pieniądze płyną do obligacji, mamy ucieczkę od ryzyka, amerykańskie obligacje zyskują, rynek coraz bardziej boi się spowolnienia gospodarczego, to wszystko pomaga też polskim obligacjom" - ocenia Kwiecień.

"Moim celem dla rentowności polskiej 10-latki było 7 proc., on został już osiągnięty. Myślę, że to jest taki punkt, w okolicach którego ta rentowność się ustabilizuje, a w dłuższym terminie spodziewałbym się jej spadku, ze względu na to, że koniunktura będzie się pogarszać" - dodał.