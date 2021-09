Bezrobocie w Polsce poniżej średniej UE?

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4 proc. - to znacznie poniżej unijnej średniej.

Autor: PAP

Data: 30-09-2021, 15:55

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazuje, że z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce jest znacznie poniżej unijnej średniej. fot. mrips.gov.pl

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła 3,4 proc. Taki sam wynik odnotowano miesiąc wcześniej. Spadła natomiast nieco liczba bezrobotnych - z 582 tys. w lipcu br. do 575 tys. w sierpniu.

"To jest dobra wiadomość. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna, a zapewnione przedsiębiorcom w czasie pandemii wsparcie okazało się skuteczne. Udało się uratować miliony miejsc pracy" - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

"To, co na pewno należy odnotować, to fakt, że z wynikiem na poziomie 3,4 proc. jesteśmy znacznie poniżej unijnej średniej. Stopa bezrobocia w sierpniu br. w UE wyniosła 6,8 proc., natomiast w strefie euro - 7,5 proc. W lipcu br. było to odpowiednio 6,9 proc. i 7,6 proc." - podkreśliła.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że lepiej wypadamy także, jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych poniżej 25. roku życia. W sierpniu w tej grupie w krajach Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 16,2 proc., a w Polsce - 11,2 proc.