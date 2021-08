BGK: Polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki

BGK wskazuje, że polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki, myślą o wejściu tam ze swoimi produktami lub już się do tego przygotowują. Jednak zmiany władzy, przewroty wojskowe, konflikty, które nękają kontynent mogą zniechęcić inwestorów.

Autor: PAP

BGK: Polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki. fot. Annie Spratt/unsplash

Afryka - rynek, który wciąż rośnie

Według BGK, rynek europejski jest już bardzo ciasny, dlatego firmy poszukujące możliwości rozwoju zwracają się między innymi w stronę Afryki. To rynek z wciąż rosnącym popytem, ponieważ kontynent afrykański niezmiennie notuje wysoki przyrost naturalny. W Afryce jest najliczniejsze grono najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

"Z naszych analiz wynika, że Afryka to piąty kierunek eksportowy, zaraz za Białorusią, Rosją, Ukrainą i grupą państw UE, na który przedsiębiorcy chcą pozyskać finansowe wsparcie transakcji w BGK. Wspieramy polskie firmy już na 15 afrykańskich rynkach" - powiedziała, cytowana w komunikacie ekspertka ds. sprzedaży finansowania handlu z BGK Joanna Mularczyk. W ostatnich trzech latach pomogliśmy naszym klientom aż na ośmiu rynkach, w tym ostatnio w Czadzie, Mali i Wybrzeżu Kości Słoniowej - dodała.

Branża spożywcza zainteresowana Afryką

Łącznie BGK do tej pory zrealizował 94 transakcje eksportowe w Afryce. Wartość transakcji banku wspierających eksport do Afryki w ostatnich latach wyniosła 143 mln zł. Wśród branż najważniejszych dla eksporterów współpracujących z BGK można wymienić m.in. branżę motoryzacyjną, specjalistyczną, np. sprzęt medyczny, czy branżę rolniczą i spożywczą - podał Bank.

Wskazał, że polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki, myślą o wejściu tam ze swoimi produktami lub już się do tego przygotowują. Zmiany władzy, przewroty wojskowe, konflikty, które nękają kontynent mogą zniechęcić inwestorów.

"Wiemy, że firmy muszą włożyć dużo czasu i pieniędzy w poznanie nowego rynku, obowiązującego w nim prawa, zdobywają potrzebne pozwolenia do prowadzenia działalności, nierzadko muszą zatrudnić lokalnie pracowników lub znaleźć odpowiedniego pośrednika, a także zdobyć odpowiednie kontakty, które umożliwią eksport. Firma rezygnując z rynku, który już poznała naraża się na dodatkowe koszty. My dajemy polskim przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i pomagamy im w rozwoju ich działalności" - wyjaśnił Karol Rozenberg z BGK.

Eksport do Afryki - jakie rozwiązania dla firm?

Jak wyjaśnił, rozwiązaniami takimi jak wykup wierzytelności ubezpieczony w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) BGK przejmuje od eksportera ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta. Bank wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach BGK otrzymuje spłaty od importera.

BGK podaje, że innym działaniem wspierającym eksport do Afryki jest kredyt dla nabywcy w strukturze sovereign finance - kredytobiorcą jest bezpośrednio rząd danego państwa. "Polskie firmy w Afryce aktywnie zabiegają o m.in. projekty infrastrukturalne, zbrojeniowe, medyczne, czy też z obszaru IT. Tego typu projekty zlecają bezpośrednio ministerstwa lub agendy rządowe poszczególnych państw. Bez oferty finansowania dopasowanego do konkretnego projektu polskie firmy mają małe szanse na zawarcie takich kontraktów" - wskazano.

Jak zaznaczył dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK Arkadiusz Zabłoński, dotychczas rozmawiano m.in. z przedstawicielami rządów Angoli, Kenii, Rwandy, czy Senegalu. "Trzeba podkreślić, że te rozmowy są długotrwałe i nie tylko Polska dostrzega potencjał tego kontynentu. Przedsiębiorstwa z całego świata prowadzą w Afryce duże projekty inwestycyjne, szczególnie infrastrukturalne. Najmocniej zabiegają o nie firmy z Chin, Francji, Indii i Turcji. Polacy również mogą z nimi konkurować o kontrakty biznesowe" - powiedział. Najważniejszą informacją dla polskich przedsiębiorców jest to, że podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży, czy lokalizacji projektu - dodał.