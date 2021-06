Blisko 60 proc. MŚP obciążona dodatkowymi kosztami przez pandemię

Niemal 60 proc. małych i średnich firm poniosła w ostatnich trzech miesiącach w związku z pandemią dodatkowe koszty, a ponad połowa przedsiębiorstw ma zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej lub leasingowej - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów.

MŚP z dodatkowymi kosztami przez Covid

Według badania Krajowego Rejestru Długów "KoronaBilans MŚP" co drugie małe i średnie przedsiębiorstwo (59,1 proc.) w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty. Z reguły wynosiły one do 5 proc. wydatków firmowych. W tej grupie zdecydowana większość przeznaczyła je na zabezpieczenie pracowników: maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, odkażanie pomieszczeń.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że im mniejsza firma, tym koszty były wyższe. W przypadku mikrofirm 1/3 przedsiębiorstw poniosła koszty od 6 do 10 proc. wydatków firmowych - to najwięcej wśród wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z kolei w ujęciu branżowym liderem było budownictwo (między 11 a 25 proc. wydatków firmowych).

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki przypomniał, że przez cały ubiegły rok sektor budowlany działał praktycznie bez przestojów, zatem "większe nakłady finansowe w jego przypadku są zrozumiałe". Chodziło o utrzymanie reżimu sanitarnego, dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i maksymalną ochronę załogi przed zakażeniem - dodał, komentując dla PAP wyniki badania.

91 proc. firm przeznaczyła dodatkowe pieniądze na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów do dezynfekcji rąk, odkażanie pomieszczeń. Co czwarty przedsiębiorca (25,8 proc.) do dodatkowych kosztów związanych z pandemią zalicza wyposażenie przygotowujące pracowników do pracy zdalnej - m.in. zakup dodatkowych sprzętów, urządzeń lub programów (np. laptopy, telefony). Firmy finansowały też testy na koronawirusa wśród załogi (17,4 proc.) oraz zatrudniały osoby na zastępstwo pod nieobecność pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych i kwarantannach (14,6 proc.).

Kredyty i zobowiązania finansowe firm MŚP

"KoronaBilans MŚP" pokazuje też, że ponad połowa firm ma obecnie zobowiązania finansowe w formie umowy kredytowej i/lub leasingowej (58,5 proc.). Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, które "niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne". Zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasingowych ma 83,3 proc. firm średnich, 67 proc. - małych i 46,3 proc. mikroprzedsiębiorstw. Według firmy faktoringowego NFG, cytowanej w badaniu, mikrofirmy wolą finansować bieżącą działalność z wypracowanych przez siebie środków. Jak tłumaczy prezes NFG Dariusz Szkaradek, "jeśli już rozważają pożyczkę, to głównie od znajomych lub rodziny".

Zgodnie z badaniem KRD niemal co czwarty przedsiębiorca (24 proc.) w gronie tych, którzy mają zobowiązania finansowe, z trudem spłaca comiesięczne raty, a 13,6 proc. "przewiduje, że będzie miało problem ze spłatą w ciągu najbliższych trzech miesięcy". W czołówce branż z największymi trudnościami w spłacie zobowiązań są usługi.

Z kolei ponad 38 proc. przedsiębiorstw mających zobowiązania w postaci rat kredytowych i leasingowych, zaciągnęło je w pandemii. W tej grupie większość to firmy średnie (64 proc.), a wśród branż - budowlana. Dodatkowe fundusze firmy przeznaczyły przede wszystkim na zakup środków trwałych, takich jak: samochód czy sprzęt (40 proc.) oraz towarów czy półproduktów (38 proc.), natomiast na inwestycje - 17,6 proc. respondentów.

VIII ogólnopolskie Badanie "KoronaBilans MŚP" przeprowadziła IMAS International na przełomie kwietnia i maja 2021 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęła grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.