Boże Narodzenie 2021: będzie drożej, ale Polacy nie chcą oszczędzać

Choć przez ostatnie 20 lat mieliśmy tylko trzy razy taką sytuację, że ceny żywności przed świętami Bożego Narodzenia były niższe niż rok wcześniej, to nie ulega wątpliwości, że w tym roku zakup ryb, mięs czy nawet pieczywa mocno uderzy nas po kieszeniach. Podobnie może być z prezentami, które nie dość, że drogie to jeszcze mogą być trudno dostępne.

Rosną wydatki związane z organizacją świąt Bożego Narodzenia; fot. unsplash.com

Inflacja w Polsce w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,7 proc. - podaje GUS. To najwyższy odczyt wzrostu cen od grudnia 2000 r., czyli od 21 lat. Przez drożejącą ropę oraz słabego złotego mocno wzrosły paliwa. Przyspieszyły też podwyżki cen żywności. Według prognoz w grudniu 2021 r. inflacja może dojść nawet do 8 proc. W grudniu 2020 r. było to zaledwie 0,8% r/r.

Ceny żywności cały czas rosną

Jak tłumaczył nam ostatnio w rozmowie Jakub Olipra, ekonomista Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska, najsilniej wzrosną ceny w kategorii „warzywa" (o ponad 13%), co jest efektem słabszych tegorocznych zbiorów. Silny wzrost cen zostanie odnotowany również w kategorii „oleje i tłuszcze" (o ok. 9% r/r), głównie ze względu na drożejący olej roślinny i margarynę, co jest skutkiem wysokich na tle historycznym cen rzepaku. Więcej niż przed rokiem (o ok. 7% r/r) zapłacimy za napoje bezalkoholowe, co jest efektem wprowadzonego na początku br. podatku cukrowego.

- Silnego wzrostu cen (o prawie 6% r/r) oczekujemy także w przypadku pieczywa i produktów zbożowych (efekt wysokich światowych cen zbóż z uwagi na ich niskie zapasy), mięsa (głównie ze sprawą wzrostu cen drobiu ze względu na straty związane z ptasią grypą) oraz „ryb i owoców morza". Produkty mleczne będą droższe o ok. 5% r/r. Ceny w kategorii „Cukier, dżem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze" wzrosną o ok. 4% r/r. Ceny owoców będą natomiast kształtowały się na poziomie zbliżonym jak przed rokiem - dodał.

Ile Polacy wydadzą na święta Bożego Narodzenia?

Tymczasem jak pokazuje 24. edycja międzynarodowego badania „Zakupy świąteczne 2021”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, Polacy w tym roku nie zamierzają oszczędzać. Na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi planują przeznaczyć średnio 2 129 zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. Na żywności i napojach zamierzamy wydać 944 zł i średnio będzie to koszt o 10 proc. wyższy niż w ubiegłym roku.

Gdzie udamy się na zakupy okołoświąteczne? Sklepy online stały się niemal tak często preferowane jak te stacjonarne. Prawie połowa świątecznego budżetu zostanie wydana w właśnie w nich (47 proc.)

– Wzrost znaczenia zakupów online to tendencja, którą obserwujemy od lat. Nasze preferencje odnośnie kanału są jednak różne w zależności od kategorii produktów czy usług. Polacy szczególnie chętnie przez Internet kupują produkty związane z podróżami, spędzaniem wolnego czasu i realizacją pasji. W żywność zaś zdecydowanie wolimy zaopatrywać się stacjonarnie. Monopolistami w tym segmencie są bezkonkurencyjne dyskonty. 93 proc. Polaków deklaruje właśnie w nich zrobić zakupy – mówi Bartek Bobczyński, dyrektor, Deloitte Digital.

Gdzie na przedświąteczne zakupy?

W sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszystkim żywność i napoje (85 proc.). Kanały online będziemy wybierać przy produktach związanych z podróżami i spędzaniem czasu wolnego (71 proc.) oraz poszukując elektroniki (64 proc.) i zabawek czy książek (63 proc.). Co ciekawe w pozostałych kategoriach różnice nie są już tak znaczące. Ci, którzy decydują się na zakup kosmetyków, odzieży, dóbr luksusowych, telefonów czy artykułów sportowych równie chętnie wybierają sklepy online, co stacjonarne. Preferowanym sposobem płatności nadal jest gotówka (30 proc.), najpopularniejszą formą online jest płatność kartą (15 proc.).

Wydatki na prezenty gwiazdkowe

Według sondażu zleconego przez CBRE, 6 na 10 Polaków na prezent świąteczny dla jednej osoby planuje wydać do 100 zł. Na tańsze niż 50 zł upominki zdecyduje się 17 proc. osób, a 43 proc. przeznaczy na ten cel od 51 do 100 zł. Droższe prezenty chce wręczyć najbliższym 41 proc. osób, z czego 26 proc. wyda na jeden prezent od 101 do 200 zł, a 15 proc. - ponad 200 zł.

Ankietowani przyznali, że będą polować na promocje. Obniżona cena produktów będzie celem 61 proc. osób. Co piąty Polak nie będzie zwracał na to uwagi. Promocje okazują się ważniejsze dla kobiet - 68 proc. pań będzie polować na tańsze prezenty w porównaniu do 53 proc. mężczyzn.

Limity w sklepach i braki na półkach

W poniedziałek 29 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od 1 grudnia do 17 grudnia nowych obostrzeń epidemicznych, wśród których przewidziano zmniejszenie limitu osób w obiektach handlowych do jednej osoby na 15 mkw. (obecnie to jedna osoba na 10 mkw.).

Jak zaznaczył dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański, ta sytuacja jest w okresie przedświątecznym "niezwykle dotkliwa" dla handlu. "Wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników centrów handlowych oraz racjonalnie podejmowane decyzje są bardzo potrzebne. Zmniejszenie limitu klientów w sklepach jest trudne, ale może zapobiec zachorowaniom i to jest najważniejsze" - podkreślił.

Nie tylko obostrzenia mogą utrudnić przedświąteczne zakupy. W Europie może zabraknąć wielu towarów z powodu zakłóceń globalnych łańcuchów produkcji i dostaw, związanych z pandemią koronawirusa. Wielu importerów złożyło zamówienia w chińskich fabrykach wcześniej niż zwykle. Ponadto gigantyczne wzrosty cen kontenerów potwierdzają doniesienia o podwyżkach cen.