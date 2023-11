Jesteśmy w dobrym miejscu i czasie. Wyzwania związane z podwyżkami cen, które zepsuły wiele w relacjach z naszymi odbiorcami, mamy za sobą. Rok 2024 będzie dobrym rokiem - mówił Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex podczas debaty "Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Sprawdza się scenariusz "miękkiego lądowania" naszej gospodarki w skali makro

Sytuację gospodarczą w tym roku i prognozy na rok przyszły nakreślił Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska.

- Sprawdza się scenariusz "miękkiego lądowania" naszej gospodarki w skali makro. Jeśli natomiast chodzi o sektor rolno-spożywczy, mamy różne wskazania. Bardzo wysoka jest dynamika eksportu: 20 proc. z pierwsze 8 miesięcy 2023 r., a prognoza na cały rok to 11 proc. Sprzedaż detaliczna w kategorii żywność nieco spadła rok do roku, ale w tym przypadku występuje bardzo wysoka baza, z którą się porównujemy, ze względu na napływ uchodźców. Produkcja w dziale przetwórstwa dotycząca produktów spożywczych odnotowała minimalny spadek. Rentowność netto sprzedaży w dziale przetwórstwa rośnie od 2019 r. monotonicznie. Jeśli chodzi o rok 2024, ogólne prognozy są umiarkowanie optymistyczne. Patrząc na konsumpcję i popyt zewnętrzny, który ma znaczenie dla naszych eksporterów, sytuacja wygląda, w naszej ocenie, nieźle. Będzie się poprawiać głównie dlatego, że mamy do czynienia z szybkim spadkiem inflacji i tempo wzrostu płac nominalnych już jest wyższe niż tempo wzrostu cen. Jeśli taka sytuacja utrzyma się w najbliższych kwartałach, będzie wspierać to konsumpcję, która wzrośnie w przyszłym roku, według naszych prognoz, o ok. 3%, wobec stagnacji w tym roku. Będzie to oczywiście korzystne dla sprzedaży w sektorze rolno-spożywczym. W przypadku eksportu sytuacja wygląda troszkę gorzej, choć lepiej niż w tym roku. A gorzej w tym sensie, że ożywienie popytu konsumpcyjnego naszych głównych partnerów handlowych, jak Niemcy czy – szerzej - strefa euro, nie nastąpi tak szybko jak w Polsce. Co ciekawe, jeśli popatrzymy na wskaźniki koniunktury w branży rolno-spożywczej, to widać rozdźwięk w ocenach sytuacji bieżącej i przyszłej. Bieżące wskaźniki są dość stabilne, natomiast przyszłe wyraźnie się poprawiają. Wskaźniki wyprzedzające dla przyszłej produkcji, wyniku finansowego i oczekiwanego zatrudnienia są najwyższe od 2021 r., więc w branży optymizm znajduje odzwierciedlenie również w badaniach koniunktury - podsumował Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska.

O tym, jak ogólna sytuacja gospodarcza przekłada się na wyniki finansowe sektora rolno-spożywczego mówili przedstawiciele firm: Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu SM Mlekpol, a także Piotr Her, prezes spółki SuperDrob.

Mlekpol: większa opłacalność produkcji

Zdaniem Małgorzaty Cebelińskiej, ten rok stał pod znakiem złożonej interakcji wielu czynników rynkowych. Gospodarka była niestabilna na rynkach międzynarodowych, co nie wpływało korzystnie na działalność polskiego sektora mleczarskiego. Zmieniały się też preferencje konsumentów, co zawsze towarzyszy tego typu sytuacji.

Eksport ma duże znaczenie dla kondycji polskiego mleczarstwa, tymczasem firmy w Polsce, Europie i na całym świecie musiały się zmierzyć z koniecznością dynamicznego reagowania na sytuację rynkową. W naszym przypadku oznaczało to m.in. przestawienie się na bardziej opłacalną produkcję, szukanie wszelkiego rodzaju optymalizacji, realizowanie eksportu przede wszystkim poza Europę, do krajów uzależnionych od importu produktów mleczarskich, gdyż nie mają one wystarczającej produkcji na miejscu. Działamy w kierunku stymulowania zapotrzebowania w kraju, które jest dość stabilne i rośnie w umiarkowany sposób. Staramy się też pełnić rolę edukacyjną, przekonując młode pokolenia do korzyści, jakie produkty mleczarskie niosą ze sobą dla organizmu. Skupiliśmy się, aby produkcja była opłacalna przy obecnym wzroście kosztów również u naszych dostawców, którzy też zetknęli się z problemami inflacji, a także z brakiem pasz ze względu na suszę. Ważne jest, by pomagać rolnikom. Aby mieli oni chęć do kontynuowania i rozwoju swojej produkcji. Z optymizmem patrzymy na wskaźniki dotyczące zmniejszającego się poziomu inflacji i liczymy, że konsument nadal będzie zainteresowany prozdrowotnymi produktami wysokiej jakości, o prostym składzie, co jest dla nas dużą wartością – wypowiadała się Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu SM Mlekpol.

SuperDrob: staramy się być bardziej efektywnymi

Piotr Her podkreślił, że strategia zrównoważonego rozwoju to z definicji strategia długoterminowa. Dlatego w tym zakresie Superdrob nic nie zmienia.

Mamy niezmienny cel, by rozwijać się w sposób zrównoważony i - mając to na myśli - pracowaliśmy cały czas nad poprawą efektywności, dobrostanu naszych pracowników. Stawiamy na ludzi i możemy się pochwalić, że zaangażowanie pracowników wzrosło - według metodologii Gallupa - o 50%. Staramy się być dobrym pracodawcą. Natomiast jeśli chodzi o działania operacyjne, staramy się być bardziej efektywnymi. Miniony okres dużych turbulencji, które mamy za sobą, był w tym zakresie - powiedziałbym - rodzajem błogosławieństwa dla naszej firmy. Zainspirował nas do wzmożonej motywacji, aby poprawiać efektywność, ograniczać zużycie energii, wody, stawiać na zrównoważone źródła energii. Zaczynamy produkować własną energię i działamy w gospodarce obiegu zamkniętego. W ten sposób możemy rozwijać się w sposób zrównoważony – skomentował Piotr Her, prezes spółki SuperDrob.

Krzysztof Pawiński, Maspex: Odbicie będzie kształtowało rok 2024, który będzie dobrym rokiem

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex, podtrzymał swoją opinię wygłoszoną podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że Polska i Europa Środkowa to doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu w branży spożywczej.

Rok 2024 będzie dobrym rokiem - zadeklarował.

Prezes Maspexu przyznał, że rok 2023 Grupa przepłaciła mniejszymi wolumenami sprzedaży, co było zgodne z regułą “wyższe ceny - mniejsze wolumeny”, niemniej udało się utrzymać profil rentowności.

- Metryką, na którą się orientujemy jest wzrost wolumetryczny. Patrząc na miejsca, gdzie robimy nasze biznesy, fala optymizmu idzie od południa: Bułgaria, Rumunia, Węgry "zdewastowane" kryzysem - wszędzie mamy odbicia liczone w sztukach, kilogramach, litrach - mówił Krzysztof Pawiński. - Odbicie będzie kształtowało rok 2024, który będzie dobrym rokiem.

Nie oznacza to, że nie ma zagrożeń dla rozwoju Grupy Maspex. Są nimi przede wszystkim wysokie ceny skupu jabłek przemysłowych oraz koncentratu pomarańczowego.

- Pojawiły się zagrożenia - przyznaje prezes Pawiński. - Nie pamiętam roku tak wysokich poziomów skupu jabłka przemysłowego. Także cena koncentratu pomarańczowego przebiła poziom 6 tys. dolarów za tonę. Nigdy czegoś takiego nie obserwowałem, choć jestem w branży od ponad 30 lat. Jesteśmy jednak optymistami co do roku 2024, będzie dobrze - podsumował.

Mariusz Makowski, Mars Wrigley: są kategorie, gdzie te spadki były wyraźnie mniejsze

Mariusz Makowski, dyrektor finansowy Mars Wrigley, zauważył, że wolumeny spadły, ale są kategorie, gdzie te spadki były wyraźnie mniejsze.

- Faktycznie wszyscy doświadczyli fali podwyżek z uwagi na wysokie ceny surowców. Są jednak kategoria jak np. słodycze czy gumy do żucia, gdzie spadki wolumenu nie były tak duże. W tym roku ta kategoria urośnie zarówno wartościowo jak i wolumenowo. Mamy nadzieję, że najwyższa inflacja już za nami. 2024 r. będzie bardziej optymistyczny dla naszego biznesu - mówił uczestnik debaty.

- Patrząc na trendy konsumenckie widzimy, że presja inflacyjna zmieniła sposób kupowania. Rośnie odsetek osób, które decyzje zakupowe podejmują przy półce sklepowej. Ważne więc jak wyglądamy na tle konkurencji. Trzeba też brać pod uwagę czynnik migracyjny i oczekiwania konsumentów w zakresie ekologii - wyjaśnił Mariusz Makowski.

Karolina Zajdel Pawlak, NielsenIQ: Polacy częściej kupują w dyskontach

Słowa o zmianach nawyków zakupowych potwierdziła Karolina Zajdel Pawlak, dyrektor zarządzająca NielsenIQ.

Z badań wynika, że 95% respondentów deklaruje, że zmieniło sposób podejmowania decyzji zakupowych i 91% inaczej zarządza swoim budżetem.

- Niewątpliwie realny spadek siły nabywczej przy pensjach, które nie rosły w takim tempie jak ceny, przełożył się na konieczność bardziej racjonalnego, mniej impulsywnego zarządzania swoimi wydatkami - mówiła Karolina Zajdel-Pawlak.

Wskazała, że właściwie każdy konsument ma kilka strategii zakupowych w swoim repertuarze, które stosuje w zależności od sytuacji i od tego, jaką kategorię kupuje.

- Są pewne strategie bliskie niemalże wszystkim Polakom - najbardziej popularną jest częstsze dokonywanie zakupów w sklepach dyskontowych. Sklepy te mają właściwie percepcję sklepu osiedlowego, są na każdym rogu w mniejszej i większej miejscowości, a jednocześnie oferują wybór produktów atrakcyjnych cenowo - mówiła Karolina Zajdel-Pawlak.

Podkreśliła, że są też konsumenci, którzy deklarują, że częściej będą sięgać po produkty markowe, ponieważ dla nich one są synonimami jakości i ograniczają ryzyko nietrafionego zakupu, który będzie zmarnowaniem ograniczonego budżetu.

- To mogą być nawet ci sami ludzie - w zależności od tego, o jakich produktach myślą, czy myślą o zakupie ulubionej kawy, która jest dosyć znacznym wydatkiem czy o zakupie podstawowych środków higieny np. ręczników papierowych. Na pewno znacznie bardziej świadomie podejmujemy decyzje zakupowe i mamy cały szereg różnych strategii, aby zarządzać wydatkami - podsumowała dyrektor zarządzająca NielsenIQ.

Zauważyła też, że pierwsza połowa 2023 roku zakończyła się spadkiem konsumpcji wyrażonej ujemną dynamiką sprzedaży ilościowej.

- To nie był głęboki spadek, ale to był pierwszy spadek w historii Polski od czasów transformacji. Nie widzieliśmy takiego roku, gdzie sprzedaż ilościowa byłaby po stronie ujemnej. Trzeci kwartał jest już stabilny - widzimy nadal wysoki, dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży, natomiast sprzedaż ilościowa dla całego szerokiego koszyka FMCG jest praktycznie płaska, nadal mówimy o takim odczycie w granicach błędu - wyjaśniała. I dodała: - Przed nami czwarty kwartał, który zawsze jest bardzo ważnym sezonem dla wielu kategorii, więc niesie jeszcze nadzieję, że negatywna dynamika pierwszej połowy roku zostanie zniwelowana. Generalizujemy mówiąc, że był spadek konsumpcji, ale to nie jest prawda uniwersalna. Są wielkie kategorie o potężnym znaczeniu dla naszej gospodarki, które miały dosyć niekorzystny sezon i wyraźny spadek sprzedaży ilościowej, ale są kategorie, które zanotowały wyraźne wzrosty. - Czego się nauczyliśmy przez ostanie 4 lata? Niczego nie można być pewnym i trzeba być gotowym na zmianę. Konsumenci nauczyli się też, że trzeba mniej impulsywnie a bardziej racjonalnie podchodzić do zakupów. Spodziewam się, że ten powrót do zwiększonej konsumpcji będzie stopniowo się odmrażał - druga połowa roku będzie wyraźnie bardziej pozytywna, niż pierwsza - podsumowała.

Piotr Kwiatkowski, Credit Agricole: Ostrożnie z tym optymizmem

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska, nieco ostudził optymistyczne prognozy branży.

- Obserwujemy dobre nastroje. Ja jednak reprezentuję bank, a więc patrzymy na ryzyka. Na pewno mamy wzrost konsumpcji czego beneficjentem będzie eksport. Ogromne zagrożenie to malejąca podaż pracy. Są szacunki, że w Polsce będzie brakowało kilka milionów pracowników w ciągu najbliższych lat. Napływ Ukraińców się wyczerpał. Skąd brać ludzi do pracy? - pytał uczestnik debaty.

Prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska wskazał na dobrą sytuację branży przetwórczej i bardzo trudną polskiego rolnictwa.

- Mamy dwa światy. Przetwórstwo, które bardzo dobrze się rozwinęło - to świat dużych korporacji. Mamy też drugi świat - polskie rolnictwo. Trudno tutaj znaleźć pozytywne sygnały. To działalność nieefektywna. Powody? Przede wszystkim duże rozdrobnienie, w Polsce jest dużo małych gospodarstw. Połowa to gospodarstwa poniżej 5 ha. Dla porównania w Niemczech jest to ok. 60 ha. To zagrożenie w obliczu integracji Ukrainy z UE. Pytanie jak walczyć o ten segment? - podsumował.

Małgorzata Cebelińska, Mlekpol: Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla całej branży

O zielonej ekonomii i zmianach klimatycznych mówiła - Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu SM Mlekpol.

- Największym problemem są gospodarstwa rolne, w przypadku których emisje są największe. Zakłady przemysłowe wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju, ograniczającą emisję. Musimy sprostać wyzwaniom UE w tym zakresie. Wprowadzenie wymagań wśród rolników może spowodować, że opłacalność ich produkcji będzie mniejsza. Ważnym zadaniem jest, aby przeprowadzić transformację z jak najmniejszymi konsekwencjami. Również konsumenci opowiadają się za producentami, którzy zwracaj a uwagę na ESG – zwracała uwagę.

Piotr Her, Superdrob: Dobrostan zwierząt łączy się bezpośrednio z dobrym produktem

- Nie da się stworzyć dobrego produktu bez zapewnienia hodowlanym zwierzętom dobrostanu – mówi Piotr Her, prezes zarządu SuperDrob. - Przykładamy do tego bardzo dużą uwagę. Stosujemy opomiarowanie hodowli na każdym etapie procesu produkcyjnego stosujemy też technologie wykorzystujące rozwiązania AI. Hodowla odpowiedzialna i dobry produkt przejawiają się w tym, że jesteśmy największym producentem kurczaka z chowu bez antybiotyków. Mówi się, że klient może zapłacić więcej za eko, ale jest granica. Poza tym eko może nie być zrównoważone. Produkt eko wymaga, aby ziemia była odłogowana przez kilka lat przed wykorzystaniem, niestosowanie nawozów powoduje, że wydajność produkcji spada o 20 proc. Takie produkty będą więc kilkakrotnie droższe. Areał to nie wszystko. Holandia jest pionierem w ekstensywnym rolnictwie, a to Polska jest trzecim największym eksporterem drobiu na świecie i pierwszym w Europie. Trudno będzie konkurować z producentami globalnym, ale trzeba szukać w swoich przewag - podkreślił.

Pawiński, Maspex: ESG to uzupełnienie zdrowego biznesu, nie odwrotnie

- ESG odmieniamy przez wszystkie przypadki. Warto jednak w tym kontekście pamiętać, że ESG to uzupełnienie czegoś, co ma być zdrowym biznesem, a nie odwrotnie. Bez biznesu żaden szczytny cel nie będzie realizowany. Trzeba więc działać kierując się tą zasadą - dodał Krzysztof Pawiński. - Ogrom naszego wysiłku idzie w tym kierunku, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. A co będzie jak się nie uda? Wszystko stawiamy na 1 kartę, a musimy inwestować w scenariusze adaptacyjne. Jak zmienić profil naszego rolnictwa, aby w zmienionych warunkach klimatycznych się rozwijało? Maspex się na to przygotowuje. Inwestujemy w szereg upraw, które mogą być realizowane w Polsce w nowych warunkach klimatycznych. Przykładem jest nowa odmiana pomidora gruntowego. Te 1,5°C o które walczymy może zostać przekroczone. Trzeba mieć scenariusz B - podsumował uczestnik debaty.

Prezes Grupy Maspex odniósł się również do trudnej sytuacji w polskim rolnictwie i wskazał AI jako pomocne narzędzie.

- W polskim rolnictwie mamy do czynienia z opóźnieniem branży. To może być jednak szansa. Nowe technologie, a w szczególności AI, mogą pomóc. Trzeba szukać rozwiązań, aby produkować więcej z hektara, ale przy mniejszym zużyciu wody. W rolnictwie możemy przeskoczyć pewien etap rozwoju, tak jak zrobiła to bankowość. Ominięto etap czeków i od razu "wskoczono w technologię" - wyjaśnił.

Do tematu rolnictwa i biznesowego ryzyka nawiązał Piotr Kwiatkowski.