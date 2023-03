24 lutego minął rok wojny w Ukrainie. Wiele firm spożywczych opowiedziało nam, jak wojna wpłynęła na polską gospodarkę i konsumentów. W lutym dowiedzieliśmy się m.in. o nowym biznesie Billa Gatesa oraz inwestycji firmy Maspex. Zapraszamy na przegląd wybranych wydarzeń.

Branża spożywcza w lutym, fot. shutterstock

1. Rok wojny. Problemy z surowcami i terminami dostaw

Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell (dawniej Bakalland) podkreślił, że w sektorze spożywczym widzieliśmy wzrosty cen praktycznie wszystkich surowców, co utrudniło wychodzenie z kryzysu covidowego, gdzie mieliśmy duży problem z nieterminowymi dostawami, brakami niektórych surowców i drogą logistyką morską.

- Na poziomie FoodWell oczywiście wszystkie wymienione zmiany były widoczne, ale sami jeszcze „podostrzyliśmy” aplikując sobie proces połączeniowy z Purellą, więc doszło oczywiście wiele kwestii personalnych, administracyjnych, dodatkowej pracy związanej z implementacją nowego asortymentu w trudnym otoczeniu. Aby zacząć wdrażać jakąkolwiek zmianę cennika musieliśmy przejrzeć wszystkie procesy w spółce, wszystkie receptury i co było najtrudniejsze starać się przewidzieć co się wydarzy w wielu obszarach - dodał Marian Owerko.

2. Zakłady spożywcze muszą przewidywać sytuacje kryzysowe

Andrzeja Gantnera, wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności zapytaliśmy o to, na co powinny postawić w tym roku firmy spożywcze.

- Przedsiębiorstwa muszą stawiać na precyzyjne zarządzanie kosztami. W obecnej rzeczywistości jest to dość trudne, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile w danym kwartale będzie kosztował gaz czy prąd. Druga ważna kwestia to stabilizacja łańcuchów dostaw. Nie żyjemy już w czasach just in time tylko just in case. Zakłady spożywcze muszą przewidywać sytuacje kryzysowe, stabilizować łańcuchy dostaw oraz koszty. Brokerzy analizują dostępne opcje cenowe i źródła zaopatrzenia, po to, by wybrać najbardziej odpowiednie. Używają do tego jednego z narzędzi, jakim są kontrakty terminowe - mówił Gantner.

3. Ulga dla małych piekarni i cukierni. Mogą płacić mniej za gaz

Wszystkie piekarnie i cukiernie od 1 kwietnia będą korzystać z obniżonych stawek za gaz - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

- Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. Będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać - powiedział szef rządu podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce.

4. Świat otwiera się na import polskiej wołowiny

W lutym rozmawialiśmy też o perspektywach eksportu polskiej żywności z Grzegorzem Piechowiakiem, wiceministrem rozwoju i technologii, pełnomocnikiem rządu ds. inwestycji zagranicznych.

- Cały świat otwiera się na import polskiej wołowiny oraz drobiu. Rozmawiam o tym z przedstawicielami wielu krajów. Pojawiło się duże zapotrzebowanie na nasze produkty, ponieważ ze względu na wojnę zmieniły się kanały dostaw. Zarówno Rosja jak i Ukraina były dużymi dostawcami mięsa na wiele zagranicznych rynków. Obecnie kraje te zmniejszyły dostawy, dlatego też wiele państw szuka alternatywnych rynków, z których mogłyby importować mięso - mówił Grzegorz Piechowiak.

5. Owady jadalne. Czy to przyszłość branży spożywczej i gastronomii?

W styczniu br. Komisja Europejska dopuściła kolejne gatunki owadów do sprzedaży w różnych formach. Na ile jesteśmy gotowi na konsumpcję owadów?

Marta Glinka, strateg marki mówi nam, że zdecydowanie łatwiej będzie zaakceptować owady w formie ukrytej - w przekąskach czy w proszku. Na pewno zaś nie będziemy chcieli oglądać opakowań ze zdjęciami insektów czy insektów na talerzach.

6. Bill Gates inwestuje w piwo

Bill Gates kupił 3,76 proc. udziałów w Heineken Holding NV za 883 milionów euro - podał Reuters.

Heineken Holding posiada pakiet kontrolny w firmie piwowarskiej Heineken NV oraz kontroluje Grupę Żywiec. We wniosku złożonym przez holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) stwierdzono, że akcje zostały zakupione 17 lutego. Gates kupił udziały od meksykańskiej FEMSA, która wyprzedaje swoje akcje firmy piwowarskiej.

Oddzielne zgłoszenie również datowane na 17 lutego wykazało, że FEMSA sprzedała wszystkie 18 milionów posiadanych udziałów w Heineken Holding. Gates kupił 10,8 miliona akcji o wartości 883 milionów euro (939,87 miliona dolarów) po aktualnych cenach rynkowych, uruchamiając tym samym wymóg ujawnienia transakcji, zgodnie z holenderskimi przepisami giełdowymi.

7. Pomidorowa inwestycja w Maspex Agros Nova

W tym sezonie zakład Agros Nova w Łowiczu, który należy do Grupy Maspex, finalizuje dużą inwestycję związaną z produkcją koncentratu ze świeżych pomidorów. Jak podała Magdalena Chrapla, zastępca dyrektora ds. komunikacji w Maspeksie, inwestycja dotyczy m. in. wybudowania hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, która przeznaczona będzie do produkcji koncentratu pomidorowego ze świeżych pomidorów. Wartość inwestycji to ok. 60 mln zł.

