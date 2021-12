CBRE: Polska ma potencjał, by zaspokajać potrzeby logistyczne całej Europy

Dzięki kluczowej lokalizacji i wciąż konkurencyjnym kosztom pracowniczym Polska ma potencjał, by zaspokajać potrzeby logistyczne całej Europy.

Autor: PAP

Data: 14-12-2021, 16:16

Polska ma potencjał, by zaspokajać potrzeby logistyczne całej Europy. fot. unsplash

Polska logistykiem Europy

Jak wskazał, dyrektor działu wycen w firmie doradczej CBRE Maciej Wójcikiewicz, w ubiegłym roku rosło zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi jako inwestycją chroniącą kapitał przed inflacją. Szczególną popularnością cieszyły się magazyny. "Mimo, że ich ceny rosną, to wiele podmiotów cały czas kupuje takie aktywa. Dzięki kluczowej lokalizacji i wciąż konkurencyjnym kosztom pracowniczym Polska ma potencjał, by zaspokajać potrzeby logistyczne całej Europy" - napisał w komentarzu. Dodał, że rozwój infrastruktury dodatkowo sprawia, że wciąż pojawiają się nowe dostępne grunty, atrakcyjne pod kątem lokalizacji i komunikacji.

Nieruchomości handlowe. Rośnie wartość obiektów convenience

Podsumowując to, co działo się w na rynku biurowym, ekspert wskazał, że ceny nieruchomości w tym segmencie różniły się w zależności od lokalizacji, jakości budynków i długości najmów, a największym zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne obiekty w centrum Warszawy, wynajęte na długie okresy przez najemców o wysokiej wiarygodności. Podobną polaryzację, jeśli chodzi o ceny, widać w segmencie nieruchomości handlowych. Napisał, że w 2021 roku rosła przede wszystkim wartość obiektów tzw. convenience: parków handlowych, marketów i hipermarketów, zapewniających łatwy dostęp do dóbr pierwszej potrzeby. Gorzej natomiast wyglądała sytuacja w obszarze centrów handlowych. "Widzimy, że rynek oczyszcza się sam z projektów niższej jakości. Część z takich aktywów jest również kupowana przez inwestorów, którzy chcą nadać im inne funkcje, np. mieszkaniowe. Z drugiej strony wiele nowoczesnych centrów handlowych, znajdujących się w dobrych lokalizacjach, w 2021 roku osiągało wysokie wyniki, zbliżone do tych sprzed pierwszej fali COVID-19" - wskazał.

Hotele najdłużej będą wracać do normalności

Trudna również była sytuacja nieruchomości hotelowych. Zdaniem Wójcikiewicza rynek ten najdłużej będzie wracał do stanu sprzed pandemii, jednak widać też, że szczególnie sieci hotelowe cały czas inwestują licząc, że wkrótce sektor odzyska stabilność.

"Mimo spowolnienia w niektórych sektorach, pandemia nie zatrzymała aktywności inwestorów" - podsumował. Dodał, że rozwój rynków lokalnych przyspieszyłoby wprowadzenie REIT-ów, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem wśród zagranicznych inwestorów. "Coraz ważniejszym kryterium wartości nieruchomości staje się ESG. Trwałość budynku, jego emisyjność czy komfort, jaki zapewnia użytkownikom, stają się kluczowe dla inwestorów. To obszar, którego znaczenie w pandemii znacznie wzrosło i bardzo cieszy nas, że właściciele nieruchomości podejmują wiele działań dostosowujących swoje obiekty do tych standardów" - napisał.